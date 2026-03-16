Arabia Saudí anuncia el derribo de más de 60 drones lanzados contra Riad y otras partes del país

Tras la reciente introducción de un sistema de alerta ciudadana mediante una aplicación móvil, Arabia Saudí reportó la neutralización de más de 60 vehículos aéreos no tripulados sobre su territorio, incluyendo la capital, Riad, y la provincia Oriental. Según informó el Ministerio de Defensa saudí a través de redes sociales, los sucesos ocurrieron durante las últimas horas tras el lanzamiento de dicha herramienta digital dirigida a facilitar la notificación rápida de ataques con misiles y drones por parte de la población.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades y recogida por medios internacionales, la ofensiva aérea se produjo en el contexto del conflicto en Oriente Próximo intensificado a partir de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero sobre territorio iraní. El Ministerio de Defensa saudí detalló que los artefactos interceptados representaban amenazas directas contra áreas habitadas y con infraestructura estratégica, según publicó la agencia oficial en sus canales de comunicación.

La noche del domingo, el gobierno saudí puso en funcionamiento una aplicación móvil que permite a los ciudadanos informar de la presencia de objetos voladores sospechosos, incluidos misiles y drones. Esta herramienta, reportaron las autoridades según consignó la agencia, busca reforzar las capacidades de defensa aérea y mejorar la coordinación entre la alerta civil y las fuerzas de defensa en situaciones de ataques múltiples. De acuerdo con lo divulgado por el Ministerio, la adopción del sistema permitió aumentar la rapidez en la respuesta frente al lanzamiento masivo de drones registrado la madrugada del lunes.

Tal como consignó la fuente oficial, Arabia Saudí destacó haber derribado decenas de proyectiles y drones lanzados desde Irán. Estos ataques, publicaron las autoridades saudíes, han tenido como blancos tanto el propio territorio saudí como otros intereses norteamericanos e israelíes en la región, entre ellos bases militares en diversos países de Oriente Próximo. Los portavoces del Ministerio de Defensa precisaron que los dispositivos interceptados en esta ocasión forman parte de una serie de ataques que se han producido como represalia iraní ante la ofensiva liderada por Washington y Tel Aviv desde finales de febrero.

El medio saudí también indicó que los drones abatidos sobre Riad y la provincia Oriental fueron detectados en distintas fases del vuelo gracias a la colaboración entre la defensa aérea y los reportes ciudadanos vía la nueva aplicación móvil. La integración de alertas civiles en tiempo real con los sistemas de defensa, mencionaron las fuentes del Ministerio, contribuyó a una mayor eficacia a la hora de contrarrestar la amenaza.

La situación de seguridad en Arabia Saudí se ha visto afectada por la escalada militar en el entorno regional, especialmente tras los ataques atribuidos a Irán contra Israel y contra posiciones estadounidenses en el Golfo y otros puntos estratégicos. El lanzamiento de la aplicación responde, según las autoridades saudíes, a la necesidad de adaptar los protocolos nacionales ante el incremento de ataques con drones y misiles de mediano y largo alcance reportados en los últimos meses por fuentes oficiales.

En sus comunicaciones, el Ministerio de Defensa saudí afirmó haber reforzado la vigilancia sobre infraestructuras críticas y áreas urbanas especialmente vulnerables. Las autoridades subrayaron que la respuesta coordinada entre fuerzas armadas y población civil ha reducido los riesgos de impactos sobre zonas habitadas y ha permitido mantener en funcionamiento servicios esenciales durante los episodios de ataque, informó el medio saudí a lo largo de la jornada.

Dentro del marco del conflicto, Irán ha reivindicado operaciones contra objetivos identificados como parte de la alianza entre Israel y Estados Unidos. Arabia Saudí, que no ha participado directamente en la ofensiva contra territorio iraní, ha señalado que la escalada pone en peligro la estabilidad regional y ha iniciado medidas adicionales para prevenir daños colaterales, según publicó el Ministerio saudí.

De acuerdo con los datos reportados y la cronología de los hechos presentada por los medios oficiales, los intentos de ataque se han realizado en oleadas durante la madrugada, lo que ha requerido una intervención rápida y simultánea en varios puntos del país. Las fuerzas de defensa señalaron que continúan vigilando posibles nuevos lanzamientos y han pedido a la ciudadanía permanecer atenta a los canales oficiales de alerta y a colaborar con las instrucciones emitidas durante las situaciones de emergencia.

El despliegue reciente del sistema de aviso ciudadano marca un cambio en la gestión de la respuesta a amenazas aéreas, ya que implica una mayor participación de la población en las tareas de identificación temprana y notificación de incidentes, conforme detallan las fuentes militares del gobierno saudí. Las autoridades recalcan que esta estrategia forma parte de un enfoque integral destinado a fortalecer la defensa nacional frente a los retos que representa la actual escalada bélica en la región.