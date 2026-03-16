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Albert Rivera comparte su pasión por el arte con su novia, Carla Cotterli

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Completamente apartado del foco mediático que un día protagonizó debido a su faceta profesional como político y su relación sentimental con Malú, con la que tiene una hija llamada Lucía, Albert Rivera se ha dejado ver disfrutando de una de sus grandes pasiones, el arte. En esta ocasión el expolítico disfrutó de la jornada en ARCO donde paseó por las diferentes galerías acompañado por su pareja, Carla Cotterli.

Especialmente relajados y cómplices, ambos disfrutaron de la jornada demostrado que el arte es una de las aficiones que comparten en su día a día en el que mantienen una relación más que afianzada. Comentando muchas de las obras con las que se fueron encontrando durante el recorrido, en esta ocasión la pareja se mostró muy tranquila a pesar de las posibles miradas indiscretas con las que se pudiesen cruzar.

Completamente centrado en su puesto actual como presidente de un club financiero y empresarial en la capital madrileña, el ex dirigente de Ciudadanos ha decidido mantener su vida sentimental apartada de las cámaras en esta nueva etapa de su vida en la que disfruta de una mayor privacidad. Tras su ruptura con Malú, no fue hasta el verano de 2023 cuando Albert y Carla hicieron pública su relación sin esconderse.

Camino de cumplir tres años de amor, la pareja celebró su segundo aniversario con un espectacular viaje por la Costa Oeste de Estados Unidos donde pudieron disfrutar de su amor con total libertad. En esta ocasión, las redes sociales fueron testigo de algunos de los momentos más bonitos del viaje de los que ambos decidieron presumir en Instagram por separado.

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