Ryanair creció un 4,2% en España pese a los recortes de plazas en aeropuertos regionales

El balance anual de los aeropuertos españoles reflejó que, pese al descenso de plazas en algunos terminales regionales y al recorte de rutas, Ryanair lideró nuevamente el tráfico aéreo en 2025, situándose como la primera compañía por volumen de pasajeros. Según consignó Aena, la aerolínea de bajo coste trasladó a 68,1 millones de viajeros durante ese periodo, lo que supuso un incremento del 4,28% respecto a 2024. Este avance se produjo en un contexto marcado por la reducción de frecuencias y rutas que la empresa irlandesa aplicó en España, en respuesta al aumento de las tasas aeroportuarias, que Ryanair considera "abusivas".

El análisis de los datos publicados por Aena indicó que, a pesar de las restricciones establecidas por la compañía, el volumen total de viajeros en la red de aeropuertos españoles logró alcanzar cifras históricas en 2025, hasta sumar 321,6 millones de pasajeros, gracias a un crecimiento anual del 3,9%. Este repunte también se reflejó en el número de operaciones, con 2,69 millones de movimientos de aeronaves.

Tal como reportó Aena, Ryanair mantuvo su liderazgo en el sector, superando por amplio margen a otras aerolíneas que operan en el país. En segundo lugar se posicionó Vueling, con 49,56 millones de viajeros, cifra que supuso un incremento del 2,6% respecto al año precedente. Iberia se ubicó detrás de estas dos compañías, al haber transportado a 22,37 millones de pasajeros en 2025, con un leve crecimiento en relación a 2024.

Air Europa ocupó el cuarto puesto entre las aerolíneas con mayor tráfico, alcanzando 17,9 millones de usuarios y un incremento del 2,2%. Por su parte, Iberia Express registró 11,7 millones de pasajeros el pasado año; no obstante, fue la única entre las diez principales operadoras que experimentó un descenso, con una caída del 12% respecto al ejercicio anterior.

Jet2.com cerró el grupo de las principales compañías aéreas en España, habiendo alcanzado los 10,3 millones de pasajeros y un aumento del 4% frente a 2024, según detalló Aena en sus estadísticas anuales. Este resultado consolida a las aerolíneas de bajo coste entre las preferidas de los viajeros dentro del mercado español, destacando el peso creciente de estas empresas en la movilidad aérea nacional e internacional.

La confrontación entre Ryanair y Aena por el encarecimiento de las tarifas motivó la reducción de rutas en varias infraestructuras regionales, como parte de la estrategia de la compañía irlandesa. No obstante, la demanda de plazas permitió que Ryanair incrementase la cantidad total de pasajeros transportados en el territorio español. Fuentes de la aerolínea recalcaron la consideración de las tasas como excesivas para el sector y advirtieron que los recortes de rutas responderán a decisiones comerciales vinculadas a la rentabilidad de las mismas ante el aumento de costes.

El récord de afluencia en los aeropuertos españoles evidencia el repunte de la conectividad aérea y la recuperación plena del sector, afirmó Aena en su informe anual. El crecimiento sostenido de las principales aerolíneas confirma la tendencia al alza de la movilidad, pese a un entorno marcado por los debates en torno a los costes operativos y la competitividad de la industria.

En el desglose de rankings, las compañías de bajo coste consolidan su papel destacado en el ámbito nacional, al agrupar la mayor parte del tráfico aéreo. Los movimientos estratégicos de las principales aerolíneas y las condiciones impuestas por la gestión de los aeropuertos han incidido directamente en el reparto de viajeros y en la evolución de las cifras anuales.

En resumen, los datos reflejados por Aena para el año 2025 muestran no solo el liderazgo ampliado de Ryanair en el mercado, sino también el empuje general del sector en cuanto a volumen de pasajeros y operaciones, dentro de un contexto de ajustes tarifarios y racionalización de rutas.