(Resumen) Un total de 48.480 socios votan en una jornada icónica pero de baja participación en el FC Barcelona

Las dificultades de acceso y las aglomeraciones marcaron el ambiente en la sede principal de votación situada junto al Palau Blaugrana, donde hacia el mediodía se formaron largas filas que complicaron el flujo de participantes y pusieron de manifiesto el elevado interés de ciertos tramos horarios, según publicó Europa Press. El FC Barcelona celebró sus elecciones a la presidencia este domingo, con una participación final de 48.480 socios que ejercieron su derecho a voto, lo que equivale al 42,34 por ciento del censo electoral compuesto por 114.504 socios y socias, un índice que representa la cifra más baja desde 1997 y que estuvo marcada por la reelección de Joan Laporta como presidente para un nuevo periodo de cinco años, informó el secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells.

Europa Press detalló que, aunque la cifra absoluta de votos resultó superior a la registrada en los comicios de 2015, la participación quedó por debajo de los datos de 2021 y lejos del récord alcanzado en 2010, cuando votaron 57.088 socios. En los comicios de marzo de 2021, 55.611 personas votaron, lo que representó el 50,42 por ciento del censo electoral de esa cita. El proceso de 2024 se caracterizó por la negativa a habilitar el voto por correo, a diferencia de la edición anterior, que lo permitió como medida extraordinaria durante la pandemia de COVID-19 para evitar las aglomeraciones.

Las votaciones tuvieron lugar entre las 9.00 y las 21.00 horas, distribuidas en 122 mesas en distintas localizaciones: 110 en Barcelona, 5 en Girona, 4 en Tarragona, 2 en Lleida y una en Andorra. Los participantes, según reportó Europa Press, hicieron fila especialmente en Barcelona, donde la carpa instalada junto al Spotify Camp Nou se vio afectada por la propia remodelación del recinto y por las restricciones de paso, lo que generó atascos en el acceso al puente exterior por Arístides Maillol y en los alrededores del Auditori 1899.

Uno de los aspectos relevantes de la jornada fue la coincidencia de las elecciones con el partido de LaLiga EA Sports disputado por el equipo masculino del club contra el Sevilla, que terminó con un resultado de 5-2 en favor del Barça. A pesar del impacto esperado de un partido oficial en pleno proceso electoral, el encuentro no impulsó la afluencia de votantes. Según consignó Europa Press, el flujo de socios en las sedes alcanzó su punto máximo una vez concluido el enfrentamiento, dado que era la primera vez que un partido de Liga coincidía con unas elecciones a la presidencia del club durante la jornada electoral.

La participación estuvo protagonizada por la presencia de figuras públicas y personalidades históricas del club y de la política catalana. Entre quienes acudieron a votar se contaron los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, así como el expresidente blaugrana Joan Gaspart y leyendas vinculadas al club, como Juan Carlos Navarro, Sergio Busquets y Xavi Hernández. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el expresidente Josep Maria Bartomeu fue uno de los primeros en votar, situándose en la sede antes de las 10.00 horas, evitando las colas. El exdirigente Víctor Font emitió su voto a las 12.22 horas y Joan Laporta acudió una hora más tarde, a las 13.23 horas.

La zona destinada al voto de personalidades atrajo a la prensa y al público, expectantes por presenciar la llegada y la votación de figuras conocidas. Entre estas personas estuvieron Danny Cruyff (viuda de Johan Cruyff), Carles Rexach, los futbolistas Aitana Bonmatí, Héctor Fort y Laia Aleixandri, el ministro de Cultura Ernest Urtasun y miembros del equipo de baloncesto como Youssoupha Fall, Kevin Punter y el técnico Xavi Pascual, así como el presidente en funciones Rafa Yuste. El medio Europa Press reportó un incidente con el portero Marc-André ter Stegen, que no pudo votar debido a problemas con la actualización del censo electoral, mientras que otros jugadores, directivos y miembros de las secciones profesionales sí lograron emitir su sufragio.

La jornada electoral congregó también a parte de la plantilla del primer equipo masculino, incluyendo a Pedri, Dani Olmo, Marc Casadó, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Fermín López, Gerard Martín y Raphinha. Algunos de ellos compartieron un momento con Joan Laporta, quien se unió a los abrazos y bailes en un gesto de celebración. Según Europa Press, Gavi, tras superar una lesión sufrida en agosto de 2025, y Ronald Araujo también se acercaron a Laporta. Por otro lado, Hansi Flick, el nuevo técnico del primer equipo, votó discretamente y compartió un saludo con Laporta.

El desarrollo de la jornada estuvo acompañado por la megafonía que solicitaba la evacuación rápida de los votantes tras ejercer su derecho, para evitar mayor congestión en las sedes. En la última hora, de 20 a 21, Laporta interactuó con jugadores y técnicos antes de retirarse para dejar espacio al cierre del evento, mientras que Víctor Font focalizaba su presencia en conversaciones con voluntarios y trabajadores. El afán por agotar el proceso electoral se reflejaba en el pedido de cierre de puertas por parte del personal de las mesas justo antes de las 21.00 horas.

Europa Press recogió que, en paralelo a la jornada electoral, tuvo lugar el funeral del expresidente Enric Reyna, sumando otro hecho relevante en la vida social del club. El recuento final fue precedido por la encuesta a pie de urna de la televisión pública catalana, que otorgó a Laporta una estimación del 66,6 por ciento de los votos, y culminó con el anuncio de cifras oficiales de participación a cargo de Josep Cubells, a la espera de la proclamación formal del ganador.

La imposibilidad de utilizar el voto por correo en este proceso contrastó con lo vivido en 2021. Esta restricción implicó que la asistencia presencial a las sedes fijas se volviera indispensable, lo que, pese a las complicaciones logísticas, logró concentrar la jornada electoral en pocos puntos clave, siendo Barcelona el núcleo principal. Europa Press destacó que, pese al despliegue de 122 mesas, los trabajos de remodelación en el Spotify Camp Nou y la ubicación de la carpa supusieron desafíos en términos de circulación y fluidez dentro de las instalaciones.

A lo largo del día, Joan Laporta se dejó ver y fotografiar con socios, exjugadores, políticos y representantes históricos de la entidad, buscando acercarse a la masa social del club. Para Laporta, esta nueva elección supone la renovación de su mandato al frente del club blaugrana para los próximos cinco años. Todos estos elementos, según la información de Europa Press, definieron una jornada electoral que, pese a registrar la menor participación en porcentaje de los últimos veintisiete años, cierra una etapa y abre otra en la directiva del FC Barcelona, que se mantendrá bajo el liderazgo de Joan Laporta.