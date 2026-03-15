(Previa) Rayo y Levante enfrentan sus necesidades en Vallecas

Las recientes actuaciones del Levante en LaLiga EA Sports han generado expectativas sobre su capacidad para revertir una complicada situación en la recta final del campeonato. El medio Europa Press detalló que, tras sumar una victoria sobre el Deportivo Alavés por dos goles a cero y empatar frente al Girona FC en un encuentro donde dejó escapar dos puntos en el minuto 94, el equipo dirigido por Luís Castro afronta un momento decisivo en la lucha por la permanencia. En este contexto, el enfrentamiento de este lunes ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, correspondiente al último partido de la vigésima octava jornada, representa un desafío clave tanto para los valencianos como para los madrileños, que buscan estabilizar su posición en la tabla.

Según informó Europa Press, el Rayo Vallecano llega tras avanzar en la eliminatoria de octavos de final de la Conference League ante el Samsunspor turco, donde consiguió una victoria por uno a tres, y retorna a la competición nacional encadenando cinco jornadas consecutivas sin derrotas —con dos victorias y tres empates—. El conjunto de Iñigo Pérez ha sumado hasta la fecha 31 puntos, siendo el cuarto equipo menos goleador del torneo con 27 anotaciones. Empezó la jornada con una ventaja de seis unidades sobre la zona de descenso, por lo que busca asegurar cuanto antes la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

Por su parte, el Levante se ubica en una posición más comprometida. Acorde a lo publicado por Europa Press, el cuadro valenciano permanece a cuatro puntos de los puestos de salvación, tras acumular 22 unidades. La reciente mejoría en casa no se ha visto reflejada a domicilio, ya que los últimos nueve puntos conseguidos han sido ante su público. Ante este panorama, el encuentro ante el Rayo, seguido de otro duelo determinante frente al Real Oviedo, figura como una oportunidad que el equipo necesita capitalizar para mantener vivas sus opciones de evitar el descenso.

La presión en la clasificación y las bajas afectan a ambos conjuntos. Europa Press informó que Diego Méndez figura como la única baja confirmada en el equipo local, aunque el cuerpo técnico sigue a la espera de la evolución de Pathé Ciss, quien presenta molestias musculares y podría sumarse a la lista de ausencias de última hora. En el Levante, la enfermería se ha hecho notar con las ausencias por lesión de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Pablo Martínez y Carlos Álvarez, a lo que se suman las suspensiones de Adrián de la Fuente y Jon Ander Olasagasti.

La diferencia de necesidades marca el desarrollo del compromiso, ya que el Rayo Vallecano busca consolidar una dinámica positiva y alejarse definitivamente del descenso, mientras que el Levante encara la urgencia de sumar fuera de casa para acercarse a la permanencia. Europa Press detalló que el arbitraje estará a cargo de Soto Grado, del comité riojano, y el partido está programado para las 21.00 horas en el feudo vallecano.

La preparación de ambos equipos para este encuentro ha estado marcada por la importancia de no ceder terreno en semanas definitivas para sus objetivos. Los de Iñigo Pérez, que han cimentado su reacción en sólidos resultados recientes, son conscientes de la necesidad de mantener la intensidad, especialmente por su bajo rendimiento ofensivo en lo que va de temporada. El Levante, según consignó Europa Press, ha visto cómo la irregularidad fuera de casa condiciona su desempeño, por lo cual llevarse puntos de Vallecas representa una prioridad máxima en esta fase del calendario.

De acuerdo con Europa Press, las ausencias por sanción y lesión en ambas escuadras complican la elaboración de un once ideal, lo que puede influir en la organización táctica y en la capacidad de ambos equipos para sobreponerse a la presión de la zona baja. El contexto clasificatorio añade un nivel extra de tensión: el Rayo Vallecano intenta evitar riesgos innecesarios en la definición del campeonato, mientras que el Levante afronta el primero de dos partidos que pueden definir su futuro inmediato en Primera División.