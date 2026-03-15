Agencias

Organizaciones civiles denuncian 20 muertos, 12 de ellos militares, en un ataque de "bandidos" en Plateau

Guardar

Una organizacion civil nigeriana ha denunciado que al menos 20 personas, entre ellas 12 militares, murieron el pasado viernes durante una emboscada tendida por un grupo de criminales armados en el estado de Plateau, en el centro del país.

La Asociación para el Desarrollo de Kanam (KADA) ha explicado al diario nigeriano 'Daily Trust' que el ataque ocurrió en el municipio de Kyaram durante la tarde del viernes, cuando los "bandidos", como son denominados habitualmente las bandas criminales dedicadas al secuestro y a la extorsión en las comunidades remotas del país, asaltaron por sorpresa la localidad y acabaron con las vidas de los militares y de ocho miembros de grupos de autodefensa locales.

"En el intercambio de disparos que siguió a la emboscada", reza el comunicado de KADA, "la nación perdió valientes defensores que pagaron el precio máximo en el cumplimiento del deber, destacando que un total de 12 militares, incluidos dos oficiales militares de alto rango, murieron además de ocho miembros de grupos de autodefensa que se unieron a los esfuerzos para proteger a sus comunidades".

Tras el ataque, los "bandidos" procedieron a saquear la comunidad y se llevaron consigo ganado y dinero en efectivo, de acuerdo con la asociación, que ha pedido el "despliegue inmediato de personal de seguridad adicional", así como "el establecimiento de una presencia de seguridad permanente en las comunidades fronterizas para prevenir nuevos ataques y mejorar las operaciones de seguridad".

El Ejército todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Hatta acusa a Exolum de bloquear la entrada de 200 millones de litros de combustible al mercado español

La mayor distribuidora independiente de gasóleo denuncia restricciones de acceso a importadores tras cambios unilaterales en las condiciones de almacenamiento, en un contexto marcado por riesgos de suministro y alza de precios, mientras Exolum rechaza las acusaciones

Hatta acusa a Exolum de

El Papa León XIV se traslada al apartamento del Palacio Apostólico del Vaticano

Tras casi un año en la residencia anterior, León XIV ocupará junto a su equipo los renovados aposentos vaticanos, un espacio histórico que permanecía cerrado desde 2013, donde volverá a celebrarse el tradicional rezo dominical ante la multitud

El Papa León XIV se

Albares condena los últimos ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania

Al menos cuatro fallecidos y más de veinte heridos dejó un bombardeo nocturno, según el Estado Mayor ucraniano, que denunció una ola de casi quinientos proyectiles sobre varias regiones, mientras la defensa aérea logró interceptar la mayoría

Albares condena los últimos ataques

China y Corea del Sur se clasifican para el Mundial Femenino de Brasil 2027

Tras vencer en los cuartos de final de la Copa Asiática Femenina, dos selecciones asiáticas aseguran presencia en la máxima cita global del fútbol femenino, tras contundentes triunfos ante Taiwán y Uzbekistán y se unen a otros países ya clasificados

China y Corea del Sur

República del Congo comienza unas elecciones presidenciales a mayor gloria de Dennis Sassou Nguesso

República del Congo comienza unas