Organizaciones civiles denuncian 20 muertos, 12 de ellos militares, en un ataque de "bandidos" en Plateau

Una organizacion civil nigeriana ha denunciado que al menos 20 personas, entre ellas 12 militares, murieron el pasado viernes durante una emboscada tendida por un grupo de criminales armados en el estado de Plateau, en el centro del país.

La Asociación para el Desarrollo de Kanam (KADA) ha explicado al diario nigeriano 'Daily Trust' que el ataque ocurrió en el municipio de Kyaram durante la tarde del viernes, cuando los "bandidos", como son denominados habitualmente las bandas criminales dedicadas al secuestro y a la extorsión en las comunidades remotas del país, asaltaron por sorpresa la localidad y acabaron con las vidas de los militares y de ocho miembros de grupos de autodefensa locales.

"En el intercambio de disparos que siguió a la emboscada", reza el comunicado de KADA, "la nación perdió valientes defensores que pagaron el precio máximo en el cumplimiento del deber, destacando que un total de 12 militares, incluidos dos oficiales militares de alto rango, murieron además de ocho miembros de grupos de autodefensa que se unieron a los esfuerzos para proteger a sus comunidades".

Tras el ataque, los "bandidos" procedieron a saquear la comunidad y se llevaron consigo ganado y dinero en efectivo, de acuerdo con la asociación, que ha pedido el "despliegue inmediato de personal de seguridad adicional", así como "el establecimiento de una presencia de seguridad permanente en las comunidades fronterizas para prevenir nuevos ataques y mejorar las operaciones de seguridad".

El Ejército todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.