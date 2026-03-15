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Muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, a los 64 años: "El mundo acaba de perder un inmenso rayo de luz"

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El guitarrista británico Phil Campbell, integrante de Motörhead durante 31 años, ha fallecido a los 64 años el pasado viernes, según ha confirmado Motörhead en un comunicado difundido en redes sociales. Campbell, que se unió a la mítica banda en 1984, fue el miembro más longevo del grupo junto al vocalista y bajista Lemmy Kilmister.

"No podemos creer que estemos diciendo esto. Con una profunda tristeza tenemos que anunciar que Philip Anthony Campbell ha fallecido. Descansa en paz, Phil. El mundo acaba de perder un inmenso rayo de luz, y estamos desolados", ha asegurado la banda.

En el comunicado, se recuerda que, tras la muerte de Lemmy en 2015 y la disolución del grupo, Campbell formó el grupo Phil Campbell and the Bastard Sons junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla, con el que grabó varios discos y realizó giras internacionales.

El grupo lo describe como un "maravilloso guitarrista, compositor e intérprete" que "llevaba a Motörhead en las venas" y destacan su sentido del humor y su amor por la vida. "Phil amaba la vida y la vivía con gran alegría", señalan.

Phil Campbell, cuyo nombre completo era Philip Anthony Campbell, nació el 7 de mayo de 1961 en Pontypridd (Gales) y se convirtió en uno de los guitarristas más reconocibles del heavy metal británico. Empezó a tocar la guitarra siendo niño y muy pronto se volcó en el rock clásico y el hard rock de los años setenta, lo que le llevó a integrarse en distintas bandas de la escena local antes de dar el salto profesional.

En la segunda mitad de los setenta y primeros ochenta formó parte de grupos como Persian Risk, vinculados a la New Wave of British Heavy Metal, con los que empezó a girar y a ganar nombre en el circuito británico.

Su gran punto de inflexión llegó en 1984, cuando se incorporó a Motörhead tras la marcha del guitarrista Brian Robertson. A partir de entonces, Campbell se convirtió en pieza clave del sonido de Motörhead, participando en álbumes como 'Orgasmatron', '1916', 'Bastards' o 'Bad Magic'. Estuvo en la banda desde 1984 hasta su disolución en 2015, tras la muerte de Lemmy, lo que le convirtió en el miembro más longevo después del propio líder.

Con esta banda grabó discos como 'The Age of Absurdity' (2018) y 'We're the Bastards' (2020) y mantuvo vivo el espíritu de Motörhead en directo, alternando material propio con clásicos del repertorio de la banda de Lemmy.

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