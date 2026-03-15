La estabilidad se impone este lunes aunque permanecen activos avisos por viento en Andalucía, Cataluña y Baleares

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes Menorca y Mallorca se encuentran bajo avisos de nivel amarillo debido a las rachas de viento, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora en Mallorca y hasta 70 en Menorca. De forma simultánea, las autoridades mantienen la alerta naranja por temporal marítimo en diversas zonas del norte peninsular y Baleares, previendo olas de hasta 12 metros de altura en Menorca y hasta 10 metros en Mallorca. El lunes se presenta marcado por la estabilidad atmosférica general en la península, sin embargo, persiste la situación de riesgo en áreas costeras por fenómenos de viento intenso y fuerte oleaje.

De acuerdo con la información publicada por la Aemet y reproducida por medios nacionales, continúan activos avisos por viento en Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz, así como en Cataluña, con mención al área del Ampurdán, donde pueden registrarse rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El prelitoral sur de Tarragona también se ve afectado durante las primeras horas del día, con máximas de 70 kilómetros por hora. Además, la situación en el litoral mediterráneo incorpora la fuerza del levante, que incrementa su intensidad en Alborán y Cádiz, donde se esperan intervalos de viento fuerte acompañados de rachas muy fuertes.

El temporal marítimo compromete especialmente a diversas comunidades del norte de España y a Baleares. Según detalló la Aemet, se mantiene la alerta naranja por condiciones marítimas adversas en Asturias, Cantabria, Cataluña, Galicia y el País Vasco, un fenómeno que afecta de forma particular al litoral menorquín, donde las olas previstas podrían alcanzar los 12 metros de altura. La isla de Mallorca también registra condiciones complicadas en el mar, con previsión de olas de hasta 10 metros. Estas alertas responden al persistente viento fuerte que produce alteraciones significativas en la navegación y el normal desenvolvimiento de actividades en la costa.

En el resto del territorio, los vientos predominan de componentes norte y este, manteniéndose flojos, con intervalos de mayor intensidad en los litorales de Galicia, el Cantábrico, la sierra Ibérica y el valle del Guadalquivir, señaló la Aemet. El fenómeno de la tramontana incide especialmente sobre el Ampurdán, Menorca y Mallorca, asociado a rachas muy fuertes de viento, mientras que el cierzo modula la situación en el cauce bajo del Ebro, aunque ambos tenderán a disminuir conforme avancen las horas.

Mientras tanto, la Aemet consignó que las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente acentuado en zonas interiores del cuadrante nordeste, Galicia, áreas del Cantábrico y el Sistema Central. Localidades como Ourense podrían llegar a registrar valores de hasta 23 grados Celsius. Esta tendencia al alza contrasta con los litorales de Alborán y el sureste peninsular, donde se esperan descensos en los termómetros. En cuanto a los valores mínimos, descenderán en regiones de la mitad sur peninsular, la meseta Norte y las depresiones de Cataluña y Huesca, y se mantendrán heladas débiles en entornos montañosos, mientras que el Pirineo presentará heladas de intensidad moderada.

En Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y los alrededores de los sistemas Central e Ibérico, la jornada comienza con cielos cubiertos y bancos de niebla, conforme detalló la Aemet, aunque estas condiciones tenderán a disiparse progresivamente para dar paso a cielos despejados. El único sector con posibilidad de lluvias durante la primera mitad del día es el Cantábrico oriental, donde se esperan precipitaciones débiles.

El archipiélago canario se presenta con cielos poco nubosos en la mayor parte de sus islas. La previsión de la Aemet apunta a la posibilidad de intervalos nubosos y lluvias débiles exclusivamente en el norte de las islas más montañosas, especialmente en el oeste del archipiélago. Este episodio se acompaña de la presencia de polvo en suspensión, situación común en episodios de calima, mientras que el viento de componente este se modera y perderá intensidad a lo largo del día, sin cambios significativos en las temperaturas.

Este panorama meteorológico muestra una jornada caracterizada por la calma atmosférica en gran parte de la península y el archipiélago canario, con la excepción significativa de las zonas costeras del norte y el este peninsular y Baleares, donde los episodios de viento y fuerte oleaje suponen los principales riesgos de la jornada según la Aemet, entidad que recomienda mantener la precaución ante las condiciones adversas en estos puntos del territorio nacional.