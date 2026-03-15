El presidente Rafa Yuste pide participación: "Es un día muy especial"

El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafa Yuste, animó este domingo a los socios y socias del club a participar en las elecciones a la presidencia de la entidad blaugrana y destacó el carácter "especial" de una jornada marcada por el proceso electoral y por el partido del primer equipo ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou.

"Queremos que vengan el máximo de socias y socios a votar. Es escoger al nuevo presidente del club. Evidentemente es un día muy especial. Hoy hay partido, se espera que venga mucha gente y que la participación sea bastante alta", señaló Yuste en declaraciones a los medios del club tras ejercer su derecho a voto.

El dirigente azulgrana explicó que vivirá la jornada con emoción hasta conocer el resultado del escrutinio y la proclamación del nuevo presidente, prevista para la noche. "Es una jornada emotiva y especial. Como decías, hoy abriremos el campo para unas 62.000 personas y estoy convencido de que empujarán al equipo para darle ese plus para afrontar a un rival como el Sevilla", apuntó.

En este sentido, Yuste indicó tras ejercer su derecho a voto que esperará hasta la finalización de la votación para conocer al nuevo mandatario del club. "Esperar hasta las nueve, conocer al nuevo presidente y felicitarle. Pasar un día con todos los 'culers' lo más cerca posible", manifestó.

Por otro lado, el presidente en funciones también tuvo palabras de recuerdo para el expresidente blaugrana Enric Reyna, fallecido recientemente. "Es una noticia muy triste. Desde aquí queremos trasladar nuestro pésame y sentimiento a la familia del presidente Reyna", expresó.

Yuste explicó además que tenía previsto acudir al funeral en memoria del exmandatario antes del inicio del partido y deseó poder dedicarle un triunfo del equipo blaugrana. "Deseo que, desde donde esté, pueda ver el desarrollo de esta jornada en el campo y ojalá podamos dedicarle la victoria hoy ante el Sevilla", concluyó.