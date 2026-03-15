Agencias

El ministro de Exteriores de Irán insiste a su homólogo francés que los civiles de la región no son un objetivo

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El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este pasado sábado por la noche una conversación con su homólogo francés, Jean-Noel Barrot, para tratar la crisis en Irán; un diálogo en el que Araqchi ha pedido "responsabilidad" para no agravar todavía más el conflicto tras asegurar que los contraataques iraníes a la operación de EEUU e Israel no tienen en modo alguno como objetivo a los civiles de la región del golfo Pérsico.

"Tras señalar que el único factor y causa de la inseguridad que prevalece en la región y en el estrecho de Ormuz son Estados Unidos y el régimen sionista", ha manifestado el Ministerio de Exteriores iraní en su relato de la llamada, "el ministro (Araqchi) hizo hincapié en la necesidad de que todos los países adopten un enfoque responsable ante esta situación y condenen enérgicamente el acto criminal de los agresores al atacar a Irán".

El ministro también pidió que esta responsabilidad también se aplique a la hora de "abstenerse de cualquier acción que pueda intensificar y ampliar el alcance del conflicto"

Sobre la reacción iraní, Araqchi ha enfatizado que "las medidas defensivas de Irán están dirigidas exclusivamente contra las bases e instalaciones militares de los agresores en la región y no deben considerarse en modo alguno un ataque de Irán contra los países de la región".

Por último, Araqchi y Barrot han tratado la crisis en Líbano, donde se han reanudado los enfrentamientos entre las milicias de Hezbolá, respaldadas por Teherán, y el Ejército israelí, con un coste provisional de más de 820 libaneses muertos en ataques de Israel desde principios de mes.

En este contexto, Araqchi ha reiterado su opinión de que "la principal raíz de la inseguridad en toda la región, incluido Líbano, es la agresión y la hegemonía del régimen sionista, y el retorno de la paz a Líbano depende del fin de la ocupación y del cese de los ataques y agresiones de este régimen".

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