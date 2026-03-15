Agencias

El español Hecher Sosa debuta en la UFC con una victoria ante el brasileño Luan Lacerda

El luchador canario logró su duodécima victoria consecutiva dominando a su oponente tras una remontada espectacular, convenciendo al jurado en UFC Vegas 144 y consolidando su trayectoria en el circuito estadounidense de artes marciales mixtas

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El combate entre Hecher Sosa y Luan Lacerda se decidió tras tres asaltos en los que el español logró imponer su dominio, concluyendo con una decisión unánime de los jueces que reflejó la solvencia de su actuación. Según publicó el medio original, Sosa se apuntó una victoria por 30-27, 30-27 y 29-28 en las tarjetas, consiguiendo así su duodécima victoria consecutiva y consolidando su recorrido dentro del circuito estadounidense de artes marciales mixtas.

De acuerdo con la información difundida, el debut del luchador canario de 30 años se produjo durante la velada UFC Vegas 144, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos, bajo la categoría de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Sosa, apodado ‘Guanche Warrior’, obtuvo su contrato para la UFC en el Dana White's Contender Series, antes de iniciar su recorrido oficial en la mayor competición de artes marciales mixtas.

Durante el enfrentamiento, Luan Lacerda, experimentado brasileño con récord inicial de 13-4, mostró iniciativa en el primer asalto por medio de intentos de derribo y acciones de combate cercano, estrategias que le permitieron imponer presión sobre el español. El brasileño logró conectar un rodillazo al cuerpo, dificultando los movimientos del lanzaroteño, aunque Sosa respondió con golpes efectivos que, si bien no le proporcionaron la ventaja en el asalto inicial, cumplieron una función tácticamente relevante de desgaste.

El desarrollo del combate se inclinó en el segundo asalto. El medio original detalla que Sosa empezó a marcar diferencia frente a los intentos de ‘clinch’ de Lacerda, demostrando solidez defensiva y mayor precisión en los contragolpes. El español evidenció capacidad de resistencia y adaptación, logrando incluso tomar la iniciativa de la ofensiva aun cuando se encontraba en posición inferior en el suelo. Los codazos del canario y la variedad en su repertorio técnico le permitieron revertir el dominio y comenzar a sumar puntos ante los jueces.

El tercer asalto representó la culminación del dominio de Sosa, que, con mayor confianza en sus movimientos, incrementó la frecuencia de golpes elaborados y mostró superioridad táctica y física. Según consignó el medio, el desempeño del español durante el último tramo del combate fue determinante, ya que los jueces valoraron tanto la potencia como la precisión de sus ataques, incluyéndose momentos de control en el suelo y en las transiciones.

La victoria de Sosa eleva su registro profesional a 15 victorias y una derrota, situándose en una racha positiva dentro de su carrera deportiva. Lacerda, por su parte, suma su cuarto enfrentamiento bajo la bandera de la UFC, dando cuenta del nivel de competencia presente en el circuito. El evento evidencia la creciente presencia de representantes españoles en campeonatos internacionales de artes marciales mixtas, y marca la irrupción competitiva de Sosa como parte de la plantilla más relevante del sector.

El medio original contextualiza también la versatilidad del guanche, quien logró destacar tanto en intercambios en pie como al absorber las presiones en el cuerpo a cuerpo efectuadas por Lacerda. El encuentro pone de relieve el proceso de progresión de Sosa, desde sus inicios hasta la actualidad, integrando distintas facetas de la disciplina y fortaleciéndose mediante sucesivas victorias.

El combate, celebrado en Las Vegas y enmarcado en el calendario oficial de la UFC, se suma al historial de eventos destacados en la escena internacional de las MMA, y contribuye a perfilar nuevas proyecciones para la carrera de Sosa dentro del octágono. Tanto su capacidad de reacción ante situaciones adversas como el rendimiento sostenido durante los tres asaltos fueron resaltados entre los aspectos que determinaron la decisión de los jueces, según reportó el medio.

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