Cinco heridos por el impacto de cohetes contra el Aeropuerto Internacional de Bagdad

El impacto de los cohetes alcanzó zonas críticas dentro del Aeropuerto Internacional de Bagdad, incluidas la planta desalinizadora, áreas próximas a la Base Aérea Mártir Alaa y las inmediaciones de la Prisión Central de Bagdad de Al Karj. Según detalló el portavoz del gabinete de prensa de la seguridad iraquí, el teniente general Saad Maan, y citó la agencia INA, las explosiones ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del domingo, dejando como saldo a cinco personas lesionadas, entre ellas cuatro empleados vinculados al aeropuerto y la seguridad, así como un ingeniero.

El medio INA informó que tras los ataques, las fuerzas de seguridad implementaron inmediatamente una operación exhaustiva para localizar a los responsables del lanzamiento de los cohetes. Durante estas acciones, descubrieron la plataforma de lanzamiento utilizada, que se encontraba ocultada en un vehículo en la zona de Al Raduaniya. De acuerdo con la información publicada por la agencia, el hallazgo del sistema de lanzamiento abrió nuevas líneas de investigación sobre los posibles responsables y las rutas utilizadas para introducir el armamento hasta las inmediaciones de la terminal aérea.

El portavoz oficial comunicó que la serie de explosiones motivó la destitución de los comandantes y jefes de inteligencia encargados del sector. INA consignó que tras el incidente, las autoridades ordenaron una intensificación de las medidas de seguridad en el entorno del aeropuerto, con un despliegue adicional de efectivos y refuerzo de los puntos de control internos y externos. El mando militar y policial fue sometido a revisión y se adoptaron nuevas directrices para intentar prevenir ataques similares en una infraestructura crítica para la capital iraquí.

Según reportó INA, la caída de los cohetes no solo provocó las lesiones de los trabajadores, sino que también afectó la operatividad del aeropuerto y generó preocupación por la seguridad de instalaciones civiles y militares integradas en el complejo. Las áreas donde impactaron los proyectiles abarcan tanto instalaciones estratégicas como zonas que concentran actividades logísticas y de control penitenciario. El teniente general Saad Maan relató que el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad buscó garantizar la integridad de los trabajadores y evitar posibles réplicas del ataque.

Al citar a fuentes oficiales, INA subrayó que los responsables de seguridad ya revisan los protocolos existentes y colaboran con equipos de inteligencia para identificar la procedencia de los proyectiles y las posibles motivaciones detrás de este tipo de ataques. Los cambios en la cúpula de mando y el aumento en las medidas de protección reflejan la gravedad del incidente y los desafíos de seguridad persistentes que enfrenta el Aeropuerto Internacional de Bagdad y sus alrededores.

Según confirmó la agencia de noticias INA, tanto el personal herido como los daños materiales están siendo evaluados por equipos sanitarios y técnicos. Las investigaciones continúan bajo la coordinación de autoridades iraquíes, mientras que el flujo de operaciones en la terminal aérea permanece bajo supervisión reforzada tras el ataque y los cambios ordenados en la cúpula del sector de seguridad local.