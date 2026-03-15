Carlos Sainz: "Espero que estos dos puntos sirvan de motivación"

Carlos Sainz expresó su expectativa en torno a que los dos puntos sumados en el Gran Premio de China sirvan como estímulo para el equipo Williams en la búsqueda de mejoras en el monoplaza y en los resultados futuros. Según lo publicado por DAZN y reportado por diversos medios, el piloto español aseguró que alcanzar la novena posición en Shanghái había resultado poco previsible antes de la carrera y que esta situación pone de manifiesto la necesidad inmediata de revisar varios aspectos técnicos del coche.

El medio DAZN detalló que Sainz, tras cruzar la meta en noveno lugar, comentó que puntuar parecía “muy improbable” en la previa. El propio piloto valoró cómo la estrategia y una rigurosa defensa en las últimas vueltas, especialmente frente a Franco Colapinto —quien tenía neumáticos medios nuevos frente a los de Sainz, ya desgastados— permitieron asegurar los dos puntos. Sainz describió que tuvo que gestionar las banderas azules y emplear el modo de adelantamiento para mantener a sus rivales detrás, enfatizando la dificultad del cierre de competencia dado el desgaste de su monoplaza.

El piloto reconoció, según publicó DAZN, que la estructura actual de Williams no ha alcanzado el nivel de competitividad deseado y que los puntos obtenidos en esta ocasión fueron consecuencia, en parte, del retiro de siete rivales (cuatro coches que no arrancaron y otros tres que abandonaron durante el desarrollo de la prueba). "Somos demasiado lentos respecto a lo que nos habíamos propuesto", afirmó Sainz a DAZN, explicando que los principales desafíos técnicos se enfocan tanto en el peso excesivo del coche como en su carga aerodinámica, ambas cuestiones que urgen resolver.

En el reporte de DAZN, el piloto mencionó que, además de la falta de velocidad pura, deben afrontar problemas sobre la fiabilidad del monoplaza. Subrayó que una jornada más, el auto de su compañero Alex Albon no estuvo en condiciones de largar, señal de que las dificultades se replican en varias áreas y que el equipo necesita lograr avances significativos en un corto plazo.

Sainz puntualizó, en declaraciones recogidas por la señal deportiva, que la diferencia de ritmo respecto a la zona media de la parrilla todavía es de varias décimas, lo que limita las posibilidades de disfrutar la conducción o de aspirar a mejores clasificaciones. Comentó que su ritmo no fue suficiente para competir con los autos que le precedían, como el de Isack Hadjar, situación que acentúa el margen de mejora pendiente para el equipo.

El español insistió en que la actuación en China debe interpretarse como un punto de inflexión y un llamado a la acción para la escudería. “Espero que estos dos puntos sirvan de motivación para que todos volvamos a casa y nos esforcemos al máximo, porque no estamos donde queríamos estar ni donde dijimos que estaríamos esta temporada”, enfatizó Sainz, según consignó DAZN. Para el piloto, las impresiones obtenidas durante la competencia ofrecen material valioso para el trabajo en fábrica.

La evaluación de Sainz remarca la necesidad de extraer conclusiones precisas de la carrera, con el objetivo de recolectar información útil (‘feedback’) sobre cómo el monoplaza responde en condiciones reales. El español recalcó, en las declaraciones emitidas a DAZN, que el próximo paso será priorizar la reducción de peso y refinar la configuración del vehículo, áreas que presentan margen de progreso y pueden impactar en los resultados a corto y mediano plazo para Williams.