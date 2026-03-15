Agencias

Antonelli se hace grande en China y Hamilton logra su primer podio con Ferrari

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El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ha conquistado este domingo su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, segunda cita del Mundial, al liderar el doblete de Mercedes por delante del británico Lewis Hamilton, que celebra su primer podio con Ferrari, mientras que el español Carlos Sainz (Williams) ha acabado en la zona de puntos al ser noveno y Fernando Alonso (Aston Martin) ha tenido que abandonar.

Antonelli, a los 19 años y 202 días, se convirtió, con su triunfo en el Circuito Internacional de Shanghái, en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio de Fórmula 1 y en primer italiano en lograrlo desde que lo hiciera Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Malasia de 2006.

Así, el transalpino batió a su compañero en las 'flechas plateadas', el británico George Russell, que continúa liderando el Mundial de Pilotos con 51 puntos, cuatro más que su colega de escudería. Al tercer cajón se subió Hamilton, que logró su primer podio con Ferrari después de una emocionante lucha interna con el monegasco Charles Leclerc, que terminó cuarto.

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