Agencias

Al menos cuatro muertos, incluidos dos niños, a manos de las fuerzas israelíes en Tammun (Cisjordania)

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Un hombre, su esposa y dos de sus hijos han perdido la vida durante la madrugada de este domingo en el marco de un operativo de las fuerzas israelíes en la localidad cisjordana de Tammun, ubicada al sur de Tubas, donde otros dos hijos de la familia han resultado heridos por metralla.

Unidades especiales del Ejército israelí han entrado en la ciudad, acompañadas por refuerzos provenientes de los puntos de control de Ein Shibli y Tayasir, y han abierto fuego contra un vehículo familiar, provocando la muerte de Ali Khaled Sayel Bani Odeh (37 años), su esposa Waad Othman Aqel Bani Odeh (35) y sus hijos Muhammad (5) y Othman (7), ha informado la agencia palestina de noticias Wafa citando fuentes locales.

Otros dos menores, también hijos del fallecido matrimonio e identificados como Mustafa (8) y Khaled (11) han sufrido lesiones leves en cabeza y rostro, según los mismos informes.

Por su parte, la Media Luna Roja Palestina ha denunciado que los equipos médicos operativos en la zona no han podido en un primer momento acceder a los heridos debido a la presencia de las fuerzas israelíes, que les han obligado a retirarse del lugar. Más tarde, han vuelto para recuperar los cuerpos de las cuatro víctimas mortales y asistir a los dos niños heridos.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), indicaron este miércoles que al menos 650 personas han muerto y 1.732 han resultado heridas en ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, período en el que además se han recuperado 756 cadáveres en zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.

El Ministerio de Defensa gazatí manifestó asimismo en un comunicado publicado en redes sociales que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.135 muertos y 171.830 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.

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