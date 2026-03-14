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Montero reafirma el "desencuentro" entre Hacienda y ERC ante su reclamación para que la Generalitat recaude el IRPF

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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este sábado que las posiciones entre su departamento y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) respecto a la reclamación de dicha formación para que la Generalitat recaude el IRPF están "absolutamente encontradas", tras el "desencuentro" que se produjo al respecto de esta cuestión.

Así lo ha señalado la vicepresidenta y ministra de Hacienda en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) tras mantener una reunión con miembros de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y a preguntas de los periodistas sobre el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos catalanes que se celebrará el próximo 20 de marzo, y teniendo en cuenta que ERC, que ha presentado una enmienda de totalidad a dichas cuentas, reivindica que la Generalitat pueda recaudar el IRPF para dar su apoyo a dicho Presupuesto.

Sobre esta reclamación, Montero ha remarcado que "hubo un desencuentro con ERC en este sentido", y de cara al referido debate de totalidad de la próxima semana, la ministra de Hacienda a invitado a las formaciones políticas que han registrado enmiendas de totalidad a dichas cuentas elaboradas por el Gobierno del socialista Salvador Illa, a pensar "en que Cataluña necesita un nuevo presupuesto, como lo necesita España" y "la mayoría de las administraciones", ha agregado.

Además, la titular de Hacienda ha defendido que se ha "avanzado en muchas materias" para las comunidades autónomas al hilo, por ejemplo, de la iniciativa de su departamento para la "condonación de deuda" de dichas administraciones, así como para plantear un nuevo modelo de financiación autonómica.

Montero ha sostenido que "hay que poner en valor estas cuestiones", antes de señalar que "las posiciones respecto al IRPF están absolutamente encontradas" entre Hacienda y ERC, y "hay una incapacidad de poder avanzar, de poder llegar a un acuerdo", si bien ha abogado por "seguir trabajando siempre" en una actitud de "diálogo" como "fórmula para encontrar puntos de encuentro", desde la premisa, en todo caso, de que en la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos catalanes de la próxima semana "lo que tiene que estar presente sobre todo es la necesidad de que Cataluña cuente con unos nuevos Presupuestos", según ha sostenido la vicepresidenta.

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