La Policía Nacional detiene en Melilla a un hombre que captaba mujeres jóvenes para el yihadismo

Las autoridades han incautado dispositivos electrónicos y documentos pertenecientes al sospechoso, los cuales serán objeto de análisis por especialistas de la Policía Nacional para obtener pruebas adicionales sobre su actividad dentro de redes de captación de extremismo. Esta medida forma parte de una investigación en la que actuó la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Cinco junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, según informó la Policía Nacional.

Según publicó la Policía Nacional, el detenido mantenía encuentros personales con jóvenes a las que influía mediante técnicas de manipulación y control. Su objetivo consistía en atraer a mujeres vulnerables hacia la causa del yihadismo, empleando para ello tanto las redes sociales como reuniones presenciales. El detenido, arrestado el martes en la Ciudad Autónoma de Melilla, está acusado de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y autoadoctrinamiento terrorista, así como persuasión sobre terceros.

Tal como detalló la Policía Nacional, el individuo buscaba principalmente a jóvenes con perfiles susceptibles de ser adoctrinados, realizando su actividad principalmente en plataformas digitales. Durante los encuentros presenciales, exponía interpretaciones religiosas alineadas con organizaciones terroristas y animaba a las nuevas adeptas a contactar con otras mujeres, intensificando así la cadena de adoctrinamiento.

La operación fue coordinada entre varias entidades, incluyendo la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información de Melilla y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), consignó la Policía Nacional. Estas unidades trabajaron de manera conjunta hasta la detención y posterior puesta a disposición judicial del sospechoso.

Tras la detención, se ejecutó el registro domiciliario en la vivienda del acusado, intervención en la que los agentes localizaron y se incautaron de varios dispositivos informáticos y material documental. Los equipos técnicos de la Policía Nacional han comenzado el análisis de este material con el objetivo de identificar nuevas pruebas y determinar posibles conexiones con otras células o individuos vinculados al extremismo yihadista, según informó la Policía Nacional.

La investigación surge en respuesta a la persistente amenaza del terrorismo yihadista, donde la captación de nuevas integrantes se considera un elemento clave en la expansión de estas organizaciones. La Policía Nacional ha explicado que la estrategia de los captadores suele centrarse en explotar la vulnerabilidad de ciertos perfiles juveniles, utilizando canales virtuales para ampliar su alcance.

El proceso judicial continúa en manos de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Cinco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la expectativa de que los resultados del análisis de los dispositivos y documentos puedan aportar datos relevantes para la causa, detalló la Policía Nacional. Al cierre de la operación, el acusado fue presentado ante las autoridades judiciales en la mañana siguiente a su detención, marcando un nuevo episodio en la lucha contra el adoctrinamiento y la captación terrorista en territorio nacional.