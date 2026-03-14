Agencias

El Papa León XIV se traslada al apartamento del Palacio Apostólico del Vaticano

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El Papa León XIV se traslada este sábado al apartamento en el Palacio Apostólico del Vaticano después de haber pasado sus primeros 10 meses de pontificado en el Palacio del Santo Oficio, donde residía cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Así lo ha confirmado el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien también ha explicado que el Papa se trasladará junto a sus colaboradores más cercanos.

El apartamento pontificio, ahora renovado, está situado en la Tercera Logia del Palacio Apostólico y había estado cerrado desde 2013 después de que el Papa Francisco decidiera residir en la Casa de Santa Marta.

La vivienda consta de varios espacios, entre ellos el estudio privado desde donde el Papa se asoma para el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, una biblioteca y una pequeña capilla, según ha detallado el portal de noticias del Vaticano, Vatican News.

León XIV reabrió el pasado 11 de mayo el apartamento papal del Palacio Apostólico, retirando los precintos colocados el 21 de abril tras la muerte del Papa Francisco. El primer Papa en vivir en estos espacios de la Tercera Logia fue Pío X (1903-1914).

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