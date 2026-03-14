Dos meses de prisión preventiva para cuatro españoles acusados de vandalismo en el metro de Varsovia

Un tribunal ha dictado este sábado dos meses de prisión preventiva para cuatro españoles, tres hombres y una mujer, sospechosos de cometer actos de vandalismo en el metro de Varsovia, la capital de Polonia.

Los españoles están acusados de interrumpir el pasado miércoles el tránsito del metro al abrir las puertas en pleno trayecto usando el freno de emergencia para, a continuación, pintar grafitis en el exterior de los vagones, según ha informado la Policía de Varsovia en redes sociales.

Una patrulla policial, que inmediatamente inició la búsqueda de los vándalos al recibir información sobre el incidente, detuvo rápidamente a los tres hombres. La mujer que los acompañaba fue detenida por un guardia municipal y entregada a la Policía.

Los daños materiales, según las autoridades polacas, ascienden a unos 90.000 zlotys (unos 20.000 euros).

"Los detenidos fueron acusados de perturbar el funcionamiento del transporte público y de dañar la propiedad, y uno de ellos también será acusado de posesión de estupefacientes", añade la nota policial.

Por todo ello, un tribunal de la ciudad ha accedido a la petición inicial de la Fiscalía y ordenado "la entrada en prisión preventiva de los cuatro acusados durante dos meses".