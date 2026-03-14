Agencias

Desarticulada en Barcelona una trama de estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias

Guardar

La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona, en el marco de la operación 'Varkov', una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que no llegaron a realizarse, delitos por los que se ha detenido a tres personas.

Los detenidos habrían movido cerca de 760.000 euros mediante más de 500 operaciones bancarias y provocado un perjuicio económico de hasta 500.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado este sábado.

En la operación se llevaron a cabo tres registros en Barcelona, dos en viviendas y otro en la oficina mercantil de una empresa donde se han intervenido dos vehículos, dispositivos electrónicos, documentación societaria, contratos simulados y documentación relacionada con los hechos y, además, se han embargado 33 cuentas bancarias y 6 inmuebles.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que manifestaba haber sido presionada para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad por parte de un hombre con el que mantenía una relación sentimental y, a raíz de la denuncia, los agentes comprobaron que el principal investigado simulaba esta relación sentimental para obtener importantes cantidades de dinero.

SOCIEDADES Y TESTAFERROS

El cuerpo siguió con la investigación e identificó a otras dos personas que colaboraban con el principal investigado, una de ellas mediante una relación empresarial implicada en el movimiento del dinero que se estaba investigando y la otra había actuado como testaferro en algunas gestiones para dificultar la identificación de los responsables.

Los agentes constataron un flujo de dinero incompatible con la actividad empresarial declarada y la utilización de varias sociedades para dar apariencia de legalidad y la investigación continúa abierta para determinar el alcance económico total de la estafa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski confirma haber recibido un paquete de interceptores alemanes para la defensa antiaérea de Ucrania

El mandatario ucraniano agradeció el material militar procedente de Berlín, aunque reconoció que el volumen era inferior al esperado, mientras continúa pidiendo respaldo internacional ante la amenaza creciente de Moscú y la reducción de ayuda exterior

Zelenski confirma haber recibido un

Kany García celebra que la diversidad latina "está de moda": "Se hace justicia a nuestra lengua"

La reconocida artista puertorriqueña destaca el momento histórico que vive la música de habla hispana, señala un giro global hacia nuevos géneros y celebra la apertura de públicos internacionales a distintas expresiones musicales en español

Kany García celebra que la

Shiffrin publica mensajes abusivos recibidos por sus críticas a la situación política en Estados Unidos

La esquiadora estadounidense mostró capturas de mensajes hostiles que recibió en redes sociales tras expresar opiniones políticas, en medio del debate sobre diversidad e inclusión. Otros atletas también denunciaron agresiones digitales tras pronunciarse durante los Juegos Olímpicos

Shiffrin publica mensajes abusivos recibidos

Rosa Rodríguez Rico, de Securitas Direct, presidirá Multinacionales con España

La asociación empresarial inicia una nueva etapa con la llegada de una directiva reconocida por su papel estratégico en el sector, quien apuesta por fortalecer la inversión extranjera y consolidar al país como referente para compañías internacionales

Rosa Rodríguez Rico, de Securitas

La ULE refuerza la cooperación académica, científica y cultural con Perú en el encuentro bilateral de rectores en Lima

La participación de autoridades universitarias de España y Perú en Lima impulsa nuevos acuerdos de movilidad, investigación conjunta y reconocimiento de titulaciones, consolidando el papel estratégico de la educación superior como motor de confianza y cooperación internacional según los organizadores

La ULE refuerza la cooperación