Desarticulada en Barcelona una trama de estafas amorosas y falsas inversiones inmobiliarias

La Guardia Civil ha desarticulado en Barcelona, en el marco de la operación 'Varkov', una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas y captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias que no llegaron a realizarse, delitos por los que se ha detenido a tres personas.

Los detenidos habrían movido cerca de 760.000 euros mediante más de 500 operaciones bancarias y provocado un perjuicio económico de hasta 500.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado este sábado.

En la operación se llevaron a cabo tres registros en Barcelona, dos en viviendas y otro en la oficina mercantil de una empresa donde se han intervenido dos vehículos, dispositivos electrónicos, documentación societaria, contratos simulados y documentación relacionada con los hechos y, además, se han embargado 33 cuentas bancarias y 6 inmuebles.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que manifestaba haber sido presionada para invertir dinero en un supuesto proyecto inmobiliario de alta rentabilidad por parte de un hombre con el que mantenía una relación sentimental y, a raíz de la denuncia, los agentes comprobaron que el principal investigado simulaba esta relación sentimental para obtener importantes cantidades de dinero.

SOCIEDADES Y TESTAFERROS

El cuerpo siguió con la investigación e identificó a otras dos personas que colaboraban con el principal investigado, una de ellas mediante una relación empresarial implicada en el movimiento del dinero que se estaba investigando y la otra había actuado como testaferro en algunas gestiones para dificultar la identificación de los responsables.

Los agentes constataron un flujo de dinero incompatible con la actividad empresarial declarada y la utilización de varias sociedades para dar apariencia de legalidad y la investigación continúa abierta para determinar el alcance económico total de la estafa.