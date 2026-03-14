Del rojo de Chenoa al estilo más sobrio de Susanna Griso: los looks de la gala Top 100 Mujeres Líderes

La propuesta de moda de Cruz Sánchez de Lara, que incorporó un vestido joya firmado por Pedro del Hierro, destacó no solo por su diseño estructurado, sino también por el enfoque social que la invitada atribuye habitualmente a su forma de entender la alfombra roja. La XIII edición de la gala Top 100 Mujeres Líderes celebrada en el Teatro Real de Madrid reunió a figuras de referencia en distintos campos, consolidando el evento como un escenario de reconocimiento al liderazgo femenino en el país. Según consignó el medio, la ceremonia representó una noche dedicada a la trayectoria, el compromiso y la influencia de un centenar de mujeres que han sobresalido en ámbitos empresariales, sociales y mediáticos.

La cantante Chenoa volvió a colaborar con el diseñador Alejandro de Miguel, apostando por un vestido rojo asimétrico con bordados de canutillos de cristal. La combinación buscó resaltar los hombros de la artista y volvió a situar el trabajo conjunto entre cantante y diseñador en el centro de la atención, después del impacto logrado en las recientes Campanadas, según detalló el medio. El diseño elegido buscó, a través del color y la silueta, subrayar tanto la creatividad como la sintonía profesional entre ambos.

Por su parte, la periodista Susanna Griso, uno de los rostros más conocidos de Atresmedia, eligió para la ocasión una indumentaria fiel a su línea habitual: un look de noche definido por líneas sobrias y cortes clásicos. De acuerdo con la publicación, Griso se mantuvo en una apuesta que da protagonismo a la calidad de los tejidos y a la estructura del corte, en concordancia con la imagen seria que proyecta en televisión.

La atleta Ana Peleteiro, figura destacada del atletismo español, se decantó por un estilo ajustado de manga larga en color burdeos brillante, alineado con tendencias actuales de moda. Según reportó la fuente, este atuendo fue interpretado como un guiño a la moda contemporánea, pero sin perder el simbolismo de la celebración del talento femenino desde el mundo deportivo.

Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, participó en la gala manteniendo su sello, con un vestido sofisticado y femenino, de corte depurado y adaptado para la formalidad del escenario del Teatro Real. La fuente señaló que la elección de Villacís reflejó la postura de muchas de las asistentes, quienes manifestaron su peso en la vida pública también a través de su estilo en la alfombra roja.

Otro de los ejemplos de elección estilística vinculada a la imagen personal fue el de Sandra Barneda. La presentadora optó por un vestido sobrio de aire minimalista, dentro de una estética unisex que ha convertido en parte de su identidad televisiva. Sus prendas destacaron por la ausencia de excesos ornamentales, limitándose a cortes limpios que reforzaron la importancia del porte y la actitud en la imagen final.

La chef Samantha Vallejo-Nágera aportó una combinación de sofisticación y naturalidad con un conjunto que aunó elegancia y funcionalidad. El medio reportó que, durante la larga jornada de photocall, su elección de colores y cierto desenfado armonizó con la proximidad y vitalidad a la que recurre habitualmente tanto en televisión como en el entorno digital.

Xandra Falcó, asociada a la alta sociedad y el sector del lujo en España, optó por una propuesta de sobriedad y minuciosidad en los detalles, adecuándose a su papel institucional. Su vestido, rematado con accesorios discretos, buscó subrayar un estilo atemporal y mesurado en el escenario de la gala, de acuerdo con la cobertura realizada.

La modelo Marta López Álamo, pareja de Kiko Matamoros, presentó un vestido largo blanco y ajustado, de escote palabra de honor, con una pequeña abertura enmarcada por una pieza joya en la parte frontal y un collar brillante como complemento. Según especificó el medio, el diseño equilibró el protagonismo entre la prenda y los accesorios, cediendo el foco al detalle joya y a la línea del escote.

La gala, tal como reportó la fuente, actuó como un foro de visibilidad y empoderamiento donde las distintas elecciones de vestuario fueron percibidas no solo como manifestaciones de estilo personal, sino también como expresiones de fuerza y autoridad en el espacio público. El evento congregó a referentes como Marta López Álamo, Xandra Falcó, Begoña Villacís, Susanna Griso, Sandra Barneda y Samantha Vallejo-Nágera, entre otras personalidades de los sectores empresarial, social y mediático.

El Teatro Real funcionó como epicentro de este homenaje al liderazgo femenino, según publicó el medio, reafirmando el peso institucional y simbólico del escenario escogido. Las asistentes no solo fueron reconocidas por su impacto en la sociedad, sino que sus propuestas de indumentaria, lejos de responder únicamente a criterios estéticos, pusieron en juego mensajes vinculados a la individualidad y el empoderamiento de las mujeres galardonadas.

El evento, a lo largo de sus ediciones, ha trazado una narrativa donde el reconocimiento profesional se acompaña de una puesta en escena significativa, en la que la moda dialoga con los valores y la trayectoria de las participantes. La XIII edición consolidó ese cruce entre influencia pública y expresión visual, según consignó la fuente, distinguiéndose tanto por la variedad de personalidades como por la diversidad de estilos reflejados en la alfombra roja.