Tubos Reunidos dice verse obligada a aplicar ERE y que la falta de acuerdo complica mucho reestructurar deuda

Tubos Reunidos informó que sus resultados económicos preliminares para el ejercicio 2025 registraron unas pérdidas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones. Estos datos reflejan la dificultad financiera a la que se enfrenta la compañía, según publicó el medio original. A pesar de que la cifra de negocio ascendió a 365,7 millones de euros —un 13% más que en 2024— la empresa señaló que la rentabilidad se ha visto afectada por un menor precio medio. Además, la deuda financiera neta aumentó de 234,3 millones de euros a 263,2 millones al cierre del mismo periodo. A raíz de estos resultados, Tubos Reunidos anunció la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 301 trabajadores, medida que se lleva a cabo después de que el proceso de consultas concluyera sin acuerdo con la parte sindical.

De acuerdo con la misma fuente, la negativa de la comisión negociadora a aceptar la última propuesta de la empresa —en la que se ofreció que el ERE fuese voluntario dadas las numerosas adhesiones previas a bajas incentivadas y prejubilaciones— ha complicado considerablemente la reestructuración de la deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otras entidades financieras. La compañía subrayó que la falta de consenso interfiere también en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y amenaza la viabilidad operativa de la empresa, que cuenta con una plantilla total de 1.300 personas. El ERE afecta especialmente a la planta de Amurrio, con 274 trabajadores señalados, y en menor medida a la de Trapagaran, con 27 empleados implicados. Según informó el medio, solo los empleados de Trapagaran manifestaron estar favorables al acuerdo empresarial, mientras que los sindicatos de Amurrio y sus representantes mantuvieron su rechazo.

El medio detalló que, tras concluir el periodo de consultas en el Palacio Euskalduna de Bilbao, la dirección de Tubos Reunidos lamentó que la negativa sindical se produjo a pesar de las modificaciones propuestas en el último encuentro y de la intención de preservar la actividad y el empleo de al menos 1.000 trabajadores. La empresa justificó la decisión del ERE en la necesidad de redimensionar su estructura ante la persistente bajada de la demanda y la sobreproducción estructural. Además, la dirección de Tubos Reunidos reiteró que el deterioro del mercado estadounidense ha acentuado su crisis. En los dos últimos años, este mercado representó aproximadamente el 50% de su facturación y, tras la supresión de cuotas y exenciones en marzo, junto al aumento de los aranceles al acero hasta el 50% en junio, los pedidos descendieron considerablemente.

A raíz de esta coyuntura, Tubos Reunidos trasladó a los sindicatos un plan de viabilidad el 9 de febrero, que tenía como meta conseguir un ebitda positivo en 2027 y garantizar la continuidad de la empresa. El plan se centraba en tres ejes: la diversificación comercial, la reducción de costes y la reestructuración de deuda. En el ámbito de la reducción de gastos, la compañía ya había cerrado la planta de Estados Unidos en 2025 y preveía interrumpir de manera paulatina la actividad de la acería de Amurrio, externalizar la producción de palanquilla y lingote, y gestionar las salidas del personal más directamente relacionado con los procesos productivos, sumando también áreas con afectación indirecta.

El ERE proyectado incluye el despido de 301 personas, de las cuales 87 son trabajadores eventuales y 214 con contrato indefinido. Según consignó la fuente original, la compañía remarcó que el acuerdo laboral habría sido determinante para implementar el plan de viabilidad y mantener el empleo de un millar de empleados. Una vez que el acuerdo no se concretó, la dirección anunció que deberá estudiar “todos los escenarios” abiertos por esta nueva situación, subrayando que en los próximos días notificará a la comisión negociadora y a la autoridad laboral su decisión definitiva.

Tubos Reunidos señaló, según reportó el medio, que la caída de pedidos ha disparado el coste unitario por producto, restando competitividad a la empresa con la actual estructura organizativa. El plan de viabilidad, además de contemplar ajustes laborales, focalizaba en asegurar la posición en mercados estratégicos como Alemania, Italia, España y Arabia Saudí. También incluía el refuerzo de la línea de productos descarbonizados, como la gama O-Next, y la búsqueda de acuerdos comerciales a medio y largo plazo con nuevos clientes.

Respecto a su situación financiera, Tubos Reunidos explicó que el aumento de la deuda neta y los balances negativos de los últimos ejercicios, con solo dos resultados anuales positivos en la última década, agravaron la urgencia de las medidas adoptadas. La SEPI figura entre los principales acreedores de Tubos Reunidos, y la renegociación del pasivo —cuyo vencimiento operará en 2028— estaba supeditada en parte al éxito del acuerdo laboral. Además, la empresa precisó que las cifras presentadas todavía no incluyen el posible deterioro de los activos ligados a la caída de actividad en Estados Unidos, impacto que previsiblemente agravará su resultado financiero final.

La falta de entendimiento con la representación sindical dejó en una posición delicada tanto la continuidad de la operatividad como la posibilidad de refinanciar obligaciones contraídas, según mencionó reiteradamente la empresa. Las pérdidas acumuladas, la reestructuración inacabada de la deuda y la falta de acuerdo en el ERE colocan en riesgo a cientos de puestos de trabajo en el grupo industrial.