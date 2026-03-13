Tivoli Hotels abre en Belém su tercera propiedad en Brasil y la primera en la región amazónica

La cadena Tivoli Hotels & Resorts ha anunciado la apertura del Tivoli Maiorana Belém Pará, su tercer establecimiento en Brasil y el primero en la región Norte del país.

El activo, ubicado en el centro de Belém, capital del estado de Pará, se suma al portafolio de la marca en el gigante sudamericano, donde ya opera el Tivoli Ecoresort Praia do Forte (Bahía) y el Tivoli Mofarrej São Paulo.

El nuevo hotel se sitúa en el barrio de Campina, próximo al paseo marítimo y a la Bahía de Guajará, tras la proyección internacional obtenida por la ciudad como sede de la COP 30 el pasado mes de noviembre, consolidándose como punto de entrada estratégico a la región amazónica.

El Tivoli Maiorana Belém Pará cuenta con un total de 176 alojamientos, que incluyen habitaciones de categoría estándar, cuatro suites y dos Suites Presidenciales de 220 metros cuadrados cada una.

Estas últimas, situadas en las plantas superiores, disponen de salón y comedor independientes, servicio de mayordomo las 24 horas y vistas panorámicas a la bahía.

En el apartado de restauración, el hotel incorpora el concepto SEEN Belém en su azotea, bajo la firma del chef portugués Olivier da Costa. Este espacio combina rooftop, bar y restaurante con cocina cosmopolita y coctelería creativa.

La oferta gastronómica se completa con el Must Restaurant & Bar, especializado en ingredientes regionales con técnicas contemporáneas, además de un Lobby Café y un Wine Bar & Trattoria de inspiración italiana.

Asimismo, la compañía ha confirmado que durante el primer semestre del año se inaugurará el Anantara Spa, que contará con cuatro salas de tratamiento y sauna, complementando las instalaciones de bienestar que incluyen una piscina exterior en la azotea y el centro de fitness Tivoli Shape.

Con esta apertura, la marca de origen portugués continúa su expansión internacional, que recientemente ha incluido activos en España, Italia y Países Bajos, además de su presencia consolidada en Catar y China.

El establecimiento se posiciona tanto para el turismo de ocio, dada su cercanía al Mercado Ver-o-Peso y a la Basílica de Nazaré, como para el viajero de negocios por su proximidad a los centros gubernamentales de la capital paraense.

Las tarifas de salida se sitúan desde los 110 euros por noche en habitación doble con desayuno incluido.