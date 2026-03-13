Mueren tres personas en un ataque de las fuerzas rusas sobre un autobús en Járkov

La Fiscalía ucraniana ha informado este viernes de la muerte de tres personas como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas que ha alcanzando un autobús a su paso por el distrito de Kupiansk, en la provincia de Járkov.

El ataque ha caído a primera hora de esta mañana cerca de la aldea de Nova Oleksandrivka. En ese momento circulaba un autobús, cuyo conductor y dos pasajeros han fallecido. Las autoridades apuntan que Rusia utilizó Iskander en el bombardeo.

Al menos otras cuatro personas han resultado heridas, han añadido las autoridades ucraninas en una breve nota en redes sociales.