Lenovo apuesta por liderar la era del PC con IA con Copilot+ como motor de productividad

Durante el Mobile World Congress (MWC) 2026 en Barcelona, Lenovo exhibió varios conceptos de ordenadores experimentales, subrayando su visión de que la inteligencia artificial impulsará cambios significativos en la informática personal en los años venideros. Según reportó el medio fuente, la compañía anticipa que tecnologías como la automatización predictiva, la integración con dispositivos inteligentes del entorno IoT y la personalización avanzada permitirán adaptar los equipos de forma precisa al estilo de cada usuario. Sobre la base de estas proyecciones, Lenovo presentó una extensa línea de nuevos ordenadores inteligentes, incorporando la colaboración estratégica con Microsoft y la integración de Copilot+ como núcleo de esta evolución.

El evento marcó el lanzamiento de una generación renovada de dispositivos de la empresa, enfocados en múltiples perfiles de usuarios, incluidos profesionales, estudiantes, creadores de contenido y gamers. Según consignó la fuente, Lenovo orienta su estrategia a proporcionar un entorno de herramientas inteligentes y conectadas que actúan en conjunto, más que a desarrollar un dispositivo único y revolucionario. La compañía busca así democratizar el acceso a la inteligencia artificial, integrando hardware sofisticado, software optimizado y servicios adaptativos para generar una experiencia informática más intuitiva y personalizada.

Lenovo reforzó durante el MWC que su enfoque de futuro no se basa en un solo producto, sino en la creación de un ecosistema cohesionado de dispositivos y soluciones inteligentes. En palabras de Luca Rossi, presidente del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo, “La era de la IA no estará definida por un único dispositivo o aplicación, sino por sistemas inteligentes que funcionarán de manera fluida entre todas las herramientas que utilizamos”. Tal como publicó la fuente, esta perspectiva se materializó en la presentación de nuevos modelos de la línea ThinkPad T-Series y del ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6, todos preparados para ofrecer funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial.

El componente central de estos lanzamientos fue la integración de Copilot+, desarrollado junto a Microsoft. Copilot+ actúa como asistente directo dentro del flujo laboral, aprendiendo los hábitos de los usuarios y adaptando el funcionamiento del ordenador para optimizar tareas en tiempo real. Según informó la fuente, este sistema facilita la organización de documentos, simplifica la gestión del calendario y realiza ediciones básicas de materiales, todo de modo automatizado. Además, Copilot+ proporciona sugerencias adaptadas en tiempo real durante la redacción, el diseño o el desarrollo de proyectos, propiciando una experiencia más eficiente y personalizada con el paso del tiempo, al identificar patrones de uso.

La fuente detalló que estos nuevos ordenadores con IA de Lenovo sobresalen por su capacidad para gestionar múltiples tareas sin comprometer el rendimiento. El sistema asigna recursos de manera optimizada, priorizando las aplicaciones activas según su grado de exigencia, lo que permite ejecutar programas complejos de manera simultánea. Esta funcionalidad resulta fundamental para profesionales y estudiantes que requieren utilizar diversas herramientas a la vez, al igual que para quienes manejan distintos proyectos de forma paralela.

El impacto de la inteligencia artificial en la gama de Lenovo también se refleja en funciones específicas para diferentes perfiles. Para estudiantes, los equipos ofrecen toma de notas inteligente, recordatorios automáticos y generación de temas de estudio sugeridos. Creadores de contenido pueden experimentar mejoras notorias en los tiempos de renderizado y edición, al igual que en la conceptualización de nuevas ideas. Los usuarios dedicados a videojuegos acceden a un rendimiento gráfico optimizado, reducción en los tiempos de carga y sistemas avanzados de gestión térmica, lo que favorece sesiones extensas de juego. Todo esto, se acompaña de diseños livianos y mayor duración de batería, adecuados para la portabilidad y movilidad, según lo consignado por la fuente.

La apuesta de Lenovo por liderar la transición hacia el PC con IA se cristaliza en los nuevos modelos Copilot+ presentados en Barcelona. De acuerdo con la fuente, la familia ThinkPad T-Series destaca por su actualización con procesadores Intel Core Ultra Series 3 con Intel vPro o AMD Ryzen AI PRO 400 Series y sistemas operativos Windows 11 Pro, lo que permite explotar al máximo las funciones de Copilot+. Estos dispositivos están dirigidos principalmente a usuarios empresariales, combinando rendimiento elevado, seguridad aumentada y facilidad de mantenimiento. También incluyen mejoras como cámaras de 5 megapíxeles con visión artificial y vHDR, altavoces de mayor tamaño y diseños optimizados para facilitar reparaciones, lo que extiende la vida útil del producto.

Algunos de estos modelos, como reportó la fuente, recibieron una calificación de 10 sobre 10 en reparabilidad por parte de iFixit, subrayando la orientación de Lenovo hacia la sostenibilidad y la eficiencia en el uso corporativo. El ThinkPad T14s Gen 7, con un peso de únicamente 1,1 kilogramos y batería de alta densidad, se presenta como la opción más ligera y móvil de la serie. A la familia se suman dispositivos como el ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2, convertible y equipado con puntero integrado, así como el ThinkPad X13 Detachable, desmontable, con pantalla de 13 pulgadas de alta resolución y hasta 64 GB de memoria, dirigidos a quienes buscan portabilidad y alta capacidad en contextos de trabajo flexible o remoto.

Lenovo también amplió la oferta para pequeñas y medianas empresas con el ThinkBook 14 2-in-1 Gen 6, un equipo convertible que, según detalló la fuente, cuenta con procesadores Intel Core Ultra y funciones de aceleración de IA nativa. El diseño incluye una bisagra de 360 grados, pantalla táctil WUXGA y opción de utilizar el Lenovo Yoga Pen. Esto facilita el trabajo colaborativo y la creatividad en sectores profesionales y educativos. El ecosistema se complementa con accesorios como el monitor portátil ThinkVision M16, que permite aumentar el área de trabajo en cualquier entorno al conectarse fácilmente a distintos dispositivos.

Durante la feria, Lenovo enfatizó que su investigación y desarrollo se dirige a una inteligencia artificial capaz de transformar la informática personal a medida que evoluciona la tecnología. Según la fuente, la compañía promueve la automatización predictiva, la integración con dispositivos conectados y la personalización avanzada como los próximos pasos para el sector, con el objetivo de que cada ordenador se adapte al usuario. La visión de Lenovo anticipa una nueva generación de PCs en la que los sistemas inteligentes permitan optimizar la productividad, la creatividad y el entretenimiento, respondiendo a las demandas específicas de cada perfil y contexto laboral o educativo.