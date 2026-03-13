La Oficina Europea de Patentes trabaja con Mistral AI para modernizar el proceso de las solicitudes de patente

La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha incorporado una nueva solución basada en tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) desarrollada junto con el equipo de Mistral AI para modernizar el proceso de las solicitudes de patente.

La nueva solución de OCR desarrollada conjuntamente con la firma de inteligencia artificial Mistral AI está diseñada específicamente para gestionar la complejidad de los documentos de patentes, incluyendo textos multilingües, fórmulas, estructuras químicas, tablas y publicaciones antiguas digitalizadas.

Ya integrada en los sistemas de la OEP, transforma los documentos de patentes no legibles por un ordenador en datos estructurados para permitir la búsqueda y el análisis optimizados del estado de la técnica.

Además de tramitar anualmente cerca de 200.000 solicitudes de patentes, 200.000 informes de búsqueda y 120.000 concesiones, la OEP también gestiona la mayor base de datos gratuita de información sobre patentes del mundo, que contiene más de 160 millones de registros técnicos.

"Esta colaboración respalda la estrategia de transformación digital de la OEP y refuerza la capacidad de innovación de Europa, al tiempo que garantiza que las infraestructuras críticas de IA permanezcan bajo gobernanza europea", ha declarado el Presidente de la OEP, António Campinos, en una nota de prensa.

La solución sigue a una prueba de concepto llevada a cabo durante tres meses, que consistió en el uso de datos seleccionados de la OEP para perfeccionar un modelo de OCR que ofrece un excelente rendimiento en el escenario de uso de la organización de datos.

Ambas entidades prevén un despliegue a mayor escala y una mejora de la solución aprovechando la experiencia operativa, al tiempo que evalúan otras capacidades ofrecidas por una IA soberana para respaldar los flujos de trabajo en todo el sistema de patentes.

Esta iniciativa refuerza la infraestructura digital y la resiliencia operacional de la OEP, conforme a su política sobre el uso de sistemas basados en la inteligencia artificial en su Plan Estratégico 2028.