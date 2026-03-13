Israel amenaza con destruir "infraestructura nacional" de Líbano como "precio" por no "desarmar" a Hezbolá

Las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, incluyeron un señalamiento directo contra el Gobierno de Líbano por no haber cumplido con el compromiso de desarmar a Hezbolá, advirtiendo que el país pagará un precio cada vez más alto con pérdida de territorios y daños a su infraestructura nacional mientras no se consiga ese objetivo. Según informó el medio, Israel llevó a cabo la destrucción de un puente clave sobre el río Litani en el sur de Líbano, acción que forma parte de una estrategia más amplia que busca aumentar la presión sobre Beirut para que actúe contra el grupo armado chií.

De acuerdo con la información publicada, Israel amenazó oficialmente el viernes con destruir infraestructura relevante en Líbano, señalando que muchas de estas instalaciones, según su versión, son empleadas por Hezbolá para transportar armas y facilitar movimientos de sus combatientes. La destrucción del puente, confirmada por fuentes militares israelíes, fue presentada por el titular de Defensa como una advertencia inicial. Katz aseguró que “esto es solo el comienzo”, y anunció que continuarán los ataques dirigidos a infraestructuras consideradas clave para la operatividad del grupo armado en territorio libanés.

El contexto de escalada se inscribe en la respuesta de Israel a los lanzamientos de proyectiles desde Líbano, en represalia por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, acontecimiento que se atribuye a una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero sobre territorio iraní. Como reportó la fuente original, el ministro Katz declaró en un comunicado: “El Gobierno y el Estado libanés pagarán cada vez un mayor precio a través de daños a la infraestructura nacional libanesa usada por los terroristas de Hezbolá para llevar a cabo actividades terroristas y disparar contra el Estado de Israel”. En el mismo mensaje reiteró que tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como él y las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen la determinación de proteger a la población del norte israelí y a todos sus ciudadanos “tanto en Irán como en Líbano”.

Tal como detalló el medio, el día anterior ya se habían producido amenazas adicionales por parte del ministro Katz, quien advirtió sobre la posibilidad de que Israel “tomara” zonas de Líbano para responder a la presencia y accionar de Hezbolá. “He advertido al presidente libanés (Joseph Aoun) que, si el Gobierno de Líbano no sabe cómo controlar su territorio y evitar que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare contra Israel, controlaremos el territorio y lo haremos nosotros”, sostuvo Katz en una declaración pública recogida por la fuente.

La campaña militar actual se produce en un marco donde Líbano ha registrado un saldo de cerca de 700 personas fallecidas, según cifras comunicadas por las autoridades locales y citadas por el medio. Los ataques incluyen bombardeos y despliegues de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en varias áreas del sur del país vecino, lo que constituye, según este reporte, una nueva fase de invasión que podría ampliarse en extensión dada la postura anunciada por figuras del Gobierno israelí.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la ofensiva israelí en Líbano ha continuado a pesar de un alto el fuego firmado en noviembre de 2024, acuerdo que estipulaba la retirada de tropas tanto israelíes como de Hezbolá del sur libanés. Sin embargo, el Ejército de Israel mantuvo cinco posiciones militares en suelo libanés, lo que ha recibido críticas reiteradas del Gobierno de Beirut y del propio Hezbolá, los cuales demandan el retiro total de esos efectivos y el fin de las operaciones militares en su territorio.

Israel defendió públicamente estos ataques posteriores al acuerdo, argumentando que sus operaciones se orientaban únicamente contra la supuesta actividad de Hezbolá y que, por tanto, no se consideraban una violación del alto el fuego. No obstante, tanto las autoridades de Líbano como el grupo chií han expresado su rechazo, postura respaldada por la condena de Naciones Unidas, según consignó la fuente.

El deterioro de la situación fronteriza y el carácter amenazante de los últimos mensajes del liderazgo israelí han incrementado la tensión en la región. Los recientes acontecimientos añaden presión sobre las autoridades libanesas, a quienes Israel responsabiliza directamente de los actos de Hezbolá por, según repiten, no impedir la operatividad de este grupo armado dentro de sus fronteras. Las advertencias sobre posibles represalias más severas agravan el riesgo de una escalada aun mayor entre ambos países, mientras continúan las acciones militares y la vigilancia internacional sobre la evolución del conflicto, según informó la fuente informativa original.