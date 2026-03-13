Instagram retirará los mensajes E2EE en mayo

El anuncio de Meta sobre la eliminación de mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo (E2EE) en Instagram a partir del 8 de mayo implica que los archivos, imágenes, vídeos y conversaciones almacenadas bajo este sistema dejarán de estar disponibles si los usuarios no realizan copias de seguridad anticipadamente. Según detalló la página de soporte de Meta, la compañía está recomendando a quienes utilizan esta función que descarguen cualquier contenido relevante antes de que la funcionalidad se desactive en la plataforma.

De acuerdo con la información difundida por Meta, los mensajes protegidos mediante cifrado E2EE son una capa de seguridad que solo permite al emisor y al receptor acceder al contenido de las conversaciones, bloqueando posibles accesos de terceros, incluyendo la propia compañía. Esta tecnología, también presente en aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Signal, X y Telegram, resguarda la privacidad de los comunicados y archivos intercambiados. Instagram, hasta ahora, ha ofrecido este nivel de seguridad en sus chats, pero la decisión anunciada pondrá fin a este sistema de protección en la plataforma.

Meta ha empezado a enviar notificaciones dentro de la aplicación móvil de Instagram para alertar a los usuarios sobre la próxima eliminación de la funcionalidad. El medio de soporte de la compañía indica que, una vez retirada la opción de cifrado E2EE, cualquier contenido que no haya sido descargado podría perderse de forma permanente. Por ello, se ha instado abiertamente a los usuarios a iniciar el proceso de descarga cuanto antes para asegurar la conservación de archivos y conversaciones importantes.

El cifrado de extremo a extremo ha garantizado la confidencialidad de los mensajes y llamadas en varias plataformas, limitando la posibilidad de acceso a los datos a cualquier persona ajena al intercambio, incluyendo autoridades, proveedores y la propia empresa que alberga el servicio. Sin embargo, según publicó la página de soporte de Meta, esta tecnología ha sido objeto de debate debido a que ha obstaculizado investigaciones policiales en distintos ámbitos. Diversos organismos han advertido que el cifrado dificulta el acceso a pruebas durante pesquisas relacionadas con actividades criminales, en particular en casos de crimen organizado y delitos como la pederastia.

La compañía, por el momento, no ha hecho públicos los motivos detrás de su decisión de retirar el cifrado E2EE en Instagram. Pese a la ausencia de explicaciones sobre las causas específicas de este cambio, Meta ha optado por anunciarlo anticipadamente con el fin de que los usuarios tomen las medidas necesarias para evitar la pérdida de información personal o relevante. Como reportó el soporte de Meta, la función de mensajes cifrados permanecerá operativa en otras plataformas del consorcio, como WhatsApp y Messenger, donde el cifrado de extremo a extremo sigue activo.

La medida representa un cambio significativo en la política de privacidad de Instagram, cuyos chats protegidos bajo este sistema dejarán de estar bajo el resguardo del cifrado avanzado. Las implicaciones de este cambio alcanzan tanto a la privacidad de los usuarios como a la disponibilidad de los contenidos almacenados en la aplicación, lo que ha motivado a la empresa a reforzar su comunicación e instrucción sobre la descarga previa de materiales. De acuerdo con lo consignado por Meta, el plazo para conservar los mensajes y archivos es hasta el 8 de mayo, fecha límite para que los datos bajo esta modalidad se mantengan accesibles.

Según explicó la página de soporte, se recomienda acceder al historial de conversaciones y archivos desde la aplicación de Instagram y utilizar las opciones habilitadas para descargar el contenido localmente en ordenadores o dispositivos móviles. Esta instrucción busca atender a quienes utilizan la plataforma para intercambiar documentos, fotografías y vídeos cuyo valor excede lo comunicativo y requiere resguardo adicional antes de la eliminación programada.

Meta no ha especificado cuántos usuarios o conversaciones resultarán afectados por esta decisión, ni ha ofrecido detalles respecto a si el cifrado regresará posteriormente en otra modalidad. Conforme relata la comunicación publicada en su página oficial, por el momento la prioridad de la empresa radica en informar de forma clara sobre la eliminación y las alternativas de respaldo disponibles para evitar la pérdida de archivos que los usuarios consideren importantes.