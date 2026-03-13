Agencias

Harold Tejada aprovecha la tensa calma en la París-Niza para lograr una meritoria victoria de etapa

El corredor colombiano del XDS Astana Team sorprendió al coronarse en la sexta fracción del tradicional evento francés, imponiéndose en los últimos kilómetros tras una jornada marcada por la estrategia y la ausencia de ataques entre los aspirantes al título

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La acción decisiva de Harold Tejada ocurrió cuando quedaban apenas tres kilómetros para la línea de meta, momento en el que el ciclista colombiano avanzó con firmeza y se separó del pelotón principal. Según informó el medio, Tejada, representante del XDS Astana Team, se adjudicó la victoria en la sexta etapa de la París-Niza 2026 tras recorrer 179,3 kilómetros desde Barbentane hasta Apt, enfrentando una jornada donde las grandes figuras del ciclismo internacional mantuvieron una estrategia conservadora, sin protagonizar ataques contundentes.

Tal como publicó el medio, los principales favoritos, incluido Jonas Vingegaard del Team Visma, optaron por resguardar energías y evitar riesgos en un recorrido caracterizado por su exigencia táctica más que por grandes dificultades de montaña o explosivas llegadas al sprint. Esta dinámica en el grupo principal facilitó a Tejada la oportunidad de lanzar su ofensiva en el tramo final del trayecto y abrir una brecha definitiva que le permitió celebrar en solitario al cruzar la meta.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la sexta fracción de la tradicional carrera francesa transcurrió durante gran parte de la jornada bajo una tensa calma. Los equipos con aspirantes al título apostaron por estrategias pasivas, priorizando la conservación de sus líderes y reduciendo los riesgos de cortes o incidentes inesperados, lo que favoreció la formación de pequeñas fugas y maniobras individuales más que una batalla abierta entre los aspirantes generales.

El triunfo de Tejada representó para Colombia un nuevo logro en uno de los eventos más reconocidos del calendario ciclístico internacional, destacando la capacidad de anticipación y lectura de carrera del pedalista del XDS Astana Team. Medios especializados señalaron que su decisión de atacar en un momento de indecisión colectiva fue clave para convertir una etapa tranquila en una victoria trascendental tanto para él como para su equipo.

Según detalló el medio, este resultado no alteró de forma significativa la clasificación general de la París-Niza 2026, ya que los ciclistas que disputan el liderato mantuvieron sus posiciones y no se produjeron diferencias notables en los tiempos acumulados. Vingegaard, junto con el resto de favoritos, cruzó la meta dentro de un grupo compacto, asegurando que el desenlace de la competencia seguirá abierto hacia las etapas finales.

El desarrollo de la etapa reflejó la importancia de la táctica y el momento adecuado para atacar en carreras de alto nivel. Con un recorrido total de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, la sexta etapa exigió atención constante y una interpretación precisa del ritmo del pelotón por parte de corredores y directores deportivos. La ausencia de ataques relevantes por parte de los líderes sirvió de contexto ideal para que Tejada apostara por su iniciativa personal.

El medio reportó además que la victoria de Tejada fue bien recibida tanto por su equipo como por la afición colombiana, ya que consolidó una actuación internacional del corredor y evidenció las oportunidades que surgen en carreras donde la planificación estratégica supera ocasionalmente la fuerza individual de los grandes favoritos. El éxito en la etapa también añadió atractivo a las próximas jornadas de la París-Niza, con la incertidumbre sobre cómo responderán los aspirantes al título tras una etapa con desenlace inesperado.

Las próximas etapas de la París-Niza 2026 se presentan decisivas para la definición general, pero la jornada vivida entre Barbentane y Apt quedará marcada como la ocasión en la que Harold Tejada supo aprovechar la tensión, el marcaje y el cálculo entre los favoritos para inscribir su nombre entre los ganadores de etapa, según consignó el medio.

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