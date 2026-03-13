El PSOE dice que la presencia de Casares en El Bocal "no era necesaria" y acusa al PP de "buscar desviar la atención"

Ainoa Quiñones, portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, cuestionó las declaraciones y actuaciones de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en relación con la tragedia de El Bocal, señalando que a pesar de declarar que el mantenimiento de las pasarelas es competencia de Costas, el propio Ayuntamiento las promocionó durante FITUR y en su web municipal. Según detalló el medio, la socialista aludió a que la regidora promocionó una senda litoral norte que ahora califica como inacabada y ajena a su responsabilidad municipal, al tiempo que autorizó su uso y, tras los hechos, decidió vallar toda la ciudad. En este contexto, planteó una serie de interrogantes sobre las decisiones tomadas por la alcaldesa en materia de mantenimiento y promoción de infraestructuras locales, mientras se encuentra en curso una investigación judicial para esclarecer los hechos y depurar posibles responsabilidades.

Tal como publicó el medio, Quiñones denunció que el Partido Popular intenta “culpabilizar e incriminar” a Pedro Casares, delegado del Gobierno y secretario general del PSOE cántabro, por su ausencia durante el accidente en El Bocal, mientras este se encontraba en México. La portavoz afirmó que la presencia de Casares o de cualquier representante político en el lugar no habría alterado el desenlace ni las labores técnicas del dispositivo de rescate, remarcando que los cargos políticos no ejercen funciones operativas en estas situaciones. Según consignó el medio, Quiñones expresó que de haber regresado el delegado, solo habría dado seguimiento al operativo, pues “no podría haber hecho nada más”.

La portavoz del PSOE de Cantabria también subrayó, según reportó el medio, que a lo largo de las 48 horas del operativo de rescate Casares estuvo informado puntualmente sobre cada aspecto del dispositivo, calificando de “inhumanos” los intentos de responsabilizarle por una situación ajena a sus competencias. En sus palabras, quienes conocen a Casares saben que habría preferido estar presente si hubiese podido hacerlo. Añadió que la estrategia del PP busca desviar la atención del debate sobre responsabilidades y “rescatar la poca credibilidad que le queda” a la alcaldesa Gema Igual, señalando que “solo busca desviar la atención”.

Durante su intervención, de acuerdo con la información publicada por el medio, Quiñones reiteró que el PSOE no interferirá en la investigación judicial en curso y reclamó que la instrucción se lleve a cabo con rigor, remarcando la necesidad de que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes. Recordó la existencia de comunicaciones previas de vecinos de Cueto y Monte alertando sobre el estado de las pasarelas mediante el buzón ciudadano y cuestionó la respuesta municipal tras esas advertencias, incluidas las acciones tomadas después de otros episodios como el vallado solicitado para la terraza del Rhin, preguntando por qué ese criterio no se aplicó también en El Bocal.

El medio consignó que Quiñones catalogó de “miserable” la actuación del PP y criticó en particular las manifestaciones del portavoz parlamentario Juan José Alonso, quien tildó de “comportamiento miserable” la estancia de Casares en México. Quiñones replicó que las acusaciones del PP revelan un “grado de irresponsabilidad y de inmadurez política”, al considerarlas orientadas a proteger la imagen de la alcaldesa y apartar la atención mediática de la gestión municipal sobre la tragedia.

En cuanto al viaje de Pedro Casares a México, el medio detalló que la portavoz del PSOE expuso la composición de la delegación que participó en los actos oficiales, integrada por miembros de la Fundación Matilde de la Torre, representantes del PSOE y del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y coros y danzas de ese municipio, aclarando que cada asistente sufragó sus propios gastos. La agenda contempló desde trámites administrativos previos hasta la exhumación de los restos de Matilde de la Torre en el cementerio de la Ciudad de México. Según señaló el medio, la agenda de Casares incluyó encuentros institucionales con autoridades españolas y mexicanas, empresarios, la embajada española, el Consulado, la Consejería de Educación, el Ateneo Español y la Casa Montañesa de Cantabria en México, así como reuniones con la universidad nacional autónoma y el Colegio de México.

El medio informó que Quiñones destacó que, en la práctica, Casares no habría logrado llegar a Santander antes del miércoles por la tarde por las limitaciones en los vuelos, momento en el que el operativo de rescate ya estaba en marcha y la mayoría de las víctimas habían sido localizadas. En este contexto, rechazó el contenido de las críticas emitidas por el PP, las cuales, según ella, tienen como objetivo “matar moscas a cañonazos” para proteger a la alcaldesa ante la opinión pública.

La portavoz socialista puso como ejemplo que la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, estuvo en el lugar el mismo martes, pero no regresó posteriormente, porque, según subrayó, quienes tenían que estar en el lugar de los hechos eran los equipos técnicos y operativos de rescate, no los responsables políticos. Añadió que la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la directora general de Seguridad, Mónica Escobedo, participaron en determinados momentos sin intervenir en el trabajo de los técnicos. Reiteró que ningún cargo político, incluyendo Casares, tenía la capacidad de afectar el desarrollo ni el resultado de las operaciones, enfatizando que la actuación de la consejera y la directora general resultó adecuada en todo momento.

Según registró el medio, Quiñones afirmó que corresponde al máximo responsable político municipal la “última responsabilidad, in vigilando” de las infraestructuras presentes en la ciudad, con independencia de si son o no competencia directa del Ayuntamiento. Recordó que la alcaldesa solicitó a Costas y a la Delegación el vallado de la terraza del Rhin meses antes, planteando por qué esa medida no se adoptó respecto a El Bocal, y resaltó que la promoción de la senda litoral en foros turísticos contrasta con la postura asumida tras el accidente.

El medio también reportó las palabras de la portavoz socialista acerca de la falta de respuestas satisfactorias por parte de la alcaldesa a las reclamaciones de residentes sobre el estado de las pasarelas, sugiriendo que “hay muchas incógnitas y pocas certezas”, las cuales deberá dilucidar la instrucción judicial en curso. Según Quiñones, el PSOE de Cantabria quiere que la investigación judicial se desarrolle con exactitud, reiterando la idea de que todas las responsabilidades, sean de quien sean, deben determinarse en sede judicial.

En otro pasaje, la portavoz socialista aludió a manifestaciones públicas de Juan José Alonso, a quienes acusó de faltar “no solo a la verdad, sino al respeto” al calificar de miserable a Casares por no regresar de México durante la tragedia, y destacó las circunstancias que impidieron que el delegado del Gobierno se desplazase antes a Santander. Añadió que, tanto ella como Casares, volverán a sus trabajos en la universidad, lanzando una alusión al portavoz popular con la pregunta sobre su futuro cuando termine su etapa como diputado.