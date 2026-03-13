Agencias

El BNG espera que el Gobierno transfiera a Galicia el Pazo de Meirás: "Es del pueblo gallego"

Guardar

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y cree que ahora es momento de que el Gobierno "proceda a la transferencia de ese bien" a Galicia para "poder utilizarlo como centro vinculado a la recuperación de la memoria histórica del país".

"Si el PP no tiene interés, habrá próximamente un Gobierno gallego que lo va a hacer", ha aseverado a preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa en Santiago.

Así, Rego ha expuesto que en la sentencia del Supremo hay "un elemento positivo y otro negativo". A favor, "que se confirme que el Pazo de Meirás fue robado por Franco". "Es una noticia positiva que confirma que teníamos razón los que durante mucho tiempo peleamos para que este patrimonio fuese devuelto a la sociedad gallega", ha festejado.

Por el contrario, ha lamentado que haya que indemnizar a los herederos de Franco, una circunstancia que, en su opinión, "tiene responsabilidades políticas", apuntando al expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"En su día encargó un informe que recogía esto y que fue utilizado para establecer esta sentencia. Hay una responsabilidad muy directa del PP, que nunca se preocupó porque los Franco devolviesen lo robado", ha criticado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel ensalza los "impresionantes éxitos" de la ofensiva y afirma que la cúpula iraní "huye como ratas"

El ministro de Defensa israelí elogió los resultados obtenidos en la operación militar coordinada con Estados Unidos contra objetivos iraníes, asegurando que altos funcionarios de Teherán han abandonado sus posiciones y acusó al régimen de ocultar la magnitud de las bajas

Israel ensalza los "impresionantes éxitos"

Alemania sólo permitirá aumentar los precios en las gasolineras una vez al día

La ministra de Economía y Energía anunció restricciones para responder al incremento del valor del combustible provocado por la crisis en Oriente Medio, asegurando que el Ejecutivo estudia acelerar reformas legales y fortalecer controles para evitar abusos empresariales

Infobae

El Gobierno de Sudán pide a EEUU que declare como "terrorista" a las RSF además de a Hermanos Musulmanes

Sudán exhorta a Washington a extender la calificación de terrorismo a Fuerzas de Apoyo Rápido tras incluir a Hermanos Musulmanes, subrayando crímenes comprobados, mientras Arabia Saudí expresa respaldo a las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos en la región

El Gobierno de Sudán pide

La oposición de Venezuela alerta sobre "acuerdos opacos" para elegir al fiscal y defensor

La principal coalición contraria al gobierno denuncia maniobras del oficialismo para designar autoridades clave en organismos judiciales, cuestionando la falta de transparencia y exigiendo autonomía institucional como base para recuperar la confianza pública y avanzar hacia la democracia

Infobae

Hungría envía una delegación a Ucrania para negociar la reapertura de oleoducto Druzhba

En medio de la escalada de tensiones entre Budapest y Kiev por la guerra, funcionarios húngaros viajan a la capital ucraniana con el objetivo de alcanzar un entendimiento respaldados por la participación de la Comisión Europea y del sector energético local

Hungría envía una delegación a