China anuncia el envío de 175.000 euros en ayuda humanitaria a Irán

Las autoridades de China han anunciado este viernes el envío de 200.000 dólares (unos 175.000 euros) en ayuda humanitaria destinada a Irán en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a través de la Sociedad de Cruz Roja China, al tiempo que han condenado el gran número de víctimas civiles.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín "condena todos los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares", como los ataques contra escuelas. Así, ha aseverado que "atacar a niños es incluso una violación más grave del Derecho Internacional y cruza la línea de la moralidad y la consciencia", según informaciones del diario chino 'Global Times'.

En este sentido, ha trasladado sus "más profundas condolencias" a los alumnos de la escuela Shajare Tayebe de Minab, en la provincia iraní de Hormozgán, donde han fallecido más de 180 personas, la mayoría de ellas estudiantes, en un ataque perpetrado el 28 de febrero, fecha en la que comenzó la ofensiva.

"China está dispuesta a seguir ofreciendo la asistencia necesaria a Irán de acuerdo con el espíritu del humanitarismo, para apoyar al pueblo iraní para que supere estos momentos difíciles", ha afirmado.

Se trata del primer paquete de ayuda anunciado por China desde que comenzó la guerra. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, negó al principio que Estados Unidos estuviera implicado en el ataque al colegio, el magnate ha accedido ahora a aceptar los resultados la investigación interna sobre la masacre.

