Agencias

Bolsonaro, en la UCI por una bronconeumonía

El exmandatario brasileño permanece bajo observación médica intensiva tras diagnosticarse una grave infección pulmonar, según un comunicado del hospital y de acuerdo con su equipo de defensa, que solicitó su traslado domiciliario por motivos humanitarios ante su frágil condición

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El traslado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro al Hospital DF Star en Brasilia se produjo tras presentar vómitos y escalofríos, según detalló su hijo Flávio Bolsonaro en redes sociales. Según informó el medio, Bolsonaro permanece en la unidad de cuidados intensivos por una bronconeumonía bacteriana bilateral, cuyo probable origen se atribuye a aspiración. Esta hospitalización sucede después de que el exmandatario experimentara fiebre elevada, sudoración y escalofríos durante la noche del jueves.

De acuerdo con medios brasileños, el equipo médico que atiende a Bolsonaro comunicó que se le efectuaron pruebas de imagen y análisis de laboratorio, lo que permitió confirmar la infección pulmonar. El comunicado médico, recogido por diferentes plataformas noticiosas, explicó que el tratamiento incluye antibióticos intravenosos y soporte clínico no invasivo para controlar la bronconeumonía.

Tal como publicó la prensa local, Jair Bolsonaro cumple actualmente una sentencia de 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado ocurrido a finales de 2022. El exmandatario se encuentra en el complejo penitenciario de Papuda mientras cumple su condena. El estado de salud de Bolsonaro ya había motivado una evaluación a cargo de la Policía Federal de Brasil, que recientemente determinó la necesidad de un seguimiento médico constante debido a su situación clínica. Este informe fue solicitado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, en el marco de las peticiones de la defensa del expresidente para que se le permita cumplir su condena en régimen de arresto domiciliario por motivos humanitarios.

La defensa de Bolsonaro sostiene que la frágil condición de salud del exmandatario justifica la solicitud de traslado a prisión domiciliaria, haciendo énfasis en el riesgo que supone su actual situación en el centro penitenciario. Según consignó el medio, esta petición se dirige a garantizar una atención médica adecuada fuera del entorno carcelario, dada la frecuencia con la que Bolsonaro ha necesitado asistencia médica especializada.

El historial clínico del expresidente indica múltiples intervenciones quirúrgicas por problemas abdominales, hernias y obstrucciones intestinales, todos ellos relacionados con la agresión sufrida en 2018 durante la campaña presidencial. Ese ataque le ocasionó secuelas que han requerido atención médica recurrente a lo largo de los años, como informaron diversas fuentes periodísticas.

El reciente episodio infeccioso motivó que los especialistas ordenaran cuidados intensivos, dada la gravedad del cuadro presentado por Bolsonaro. Según reportaron medios locales, el soporte clínico no invasivo integra una variedad de procedimientos para estabilizar el estado respiratorio y reducir el riesgo de complicaciones derivadas de una bronconeumonía bilateral.

La evolución médica de Bolsonaro continúa bajo observación estricta mientras los equipos de salud evalúan la respuesta al tratamiento instaurado. El futuro inmediato respecto al cumplimiento de su pena dependerá de las resoluciones judiciales ante las solicitudes efectuadas por su equipo de defensa, así como del informe actualizado de los especialistas sobre su estabilidad clínica. La situación es seguida de cerca por los principales medios brasileños, dado el impacto político y social del caso.

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