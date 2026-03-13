Alexa+ agrega nuevos estilos de personalidad, incluido un estilo atrevido solo para adultos

Amazon ha implementado nuevos estilos de personalidad para su asistente de inteligencia artificial Alexa+, que ahora puede responder de forma breve, tranquila, dulce y, en un estilo ideado solo para adultos, la personalidad atrevida que incluye "palabrotas censuradas".

La compañía presentó Alexa+ en febrero del pasado año como una versión de su asistente más conversacional, inteligente y útil, impulsada por IA generativa, que adquiere capacidades multimodales para completar las necesidades del usuario en su día a día.

Lanzada inicialmente en Estados Unidos y con más de un millón de usuarios registrados en junio, esta renovación de la conocida Alexa destaca, entre otras cuestiones, por sus mejoras de conversación natural con el usuario, que permite hacer reservas, compras y ofrecer ideas para llevar a cabo todo tipo de actividades, con comandos de voz fluidos y naturales.

Para aportar aún más naturalidad a las conversaciones con Alexa+, Amazon la ha equipado con estilos de personalidad, que permiten conversar de distintas maneras, variando la forma en la que Alexa responde a las preguntas y solicitudes, según las preferencias de comunicación de los usuarios.

Así, recientemente Amazon presentó los preajustes de estilo de personalidad breve, relajado y dulce, que ahora se han lanzado junto a un nuevo estilo atrevido, y que posibilitarán adaptar el tono de Alexa sin cambiar sus capacidades, como ha detallado en un comunicado.

Concretamente, para aquellos usuarios que prefieran respuestas directas y concisas "directas al grano" podrán escoger entre un estilo breve que aporta eficiencia y evita charlas triviales. "Solo la información que necesita, justo cuando la necesita". Por otra parte, el estilo relajado o 'Chill' ofrece una Alexa "desenfadada" que permite charlar de forma amigable e impulsa interacciones conversacionales.

Siguiendo esta línea, el estilo dulce hace que Alexa responda de forma cálida y con entusiasmo. Esta personalidad está enfocada en animar y "transformar momentos cotidianos en oportunidades para la positividad".

El cuarto estilo es el atrevido, que se basa en una personalidad "sin filtros" combinada con "ingenio agudo, sarcasmo juguetón y, ocasionalmente, palabrotas censuradas". Este estilo solo está disponible para los usuarios adultos, manteniéndose restringido cuando Amazon Kids está habilitado. Además, la compañía ha matizado que requiere comprobaciones de seguridad adicionales para activarse.

Para cambiar entre los distintos estilos de asistente, bastará con solicitárselo a Alexa a través de un comando de voz en el dispositivo en el que se esté utilizando, indicando el estilo en cuestión, o bien acudir a la aplicación de Alexa. No obstante, por el momento, se trata de una función limitada a los usuarios en Estados Unidos.