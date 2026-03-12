Teherán acusa a la UE de "complicidad" en la ofensiva de EEUU e Israel y en sus "atrocidades" contra Irán

El Gobierno de Irán ha acusado este jueves a la Unión Europea (UE) de "complicidad" en la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en medio del proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"La indiferencia y la aquiescencia de la UE ante las agresiones, brutalidades y atrocidades de Estados Unidos e Israel no son nada menos que complicidad", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha subrayado que "el mundo está mirando".

Las autoridades iraníes han criticado en varias ocasiones durante los últimos días las posturas de varios dirigentes del bloque europeo respecto al conflicto en Oriente Próximo, entre ellas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades iraníes. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.