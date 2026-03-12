Después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, señalara públicamente la importancia internacional de la infraestructura atacada, autoridades rusas expusieron un nuevo intento de sabotaje contra instalaciones energéticas estratégicas. De acuerdo con Interfax, el Ministerio de Defensa de Rusia denunció que una estación de compresión de gas perteneciente al sistema que abastece el gasoducto TurkStream fue blanco de un ataque con drones que habría partido de Ucrania.

El incidente se produjo este jueves en la región de Krasnodar, más precisamente en la estación compresora Russkaya, ubicada en la localidad de Gai-Kodzor. Según reportó Interfax citando un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas rusas interceptaron y destruyeron diez drones de ataque de ala fija que pretendían impactar sobre esa infraestructura crítica. La estación Russkaya ejerce un papel central en el bombeo de gas hacia TurkStream, el gasoducto que cruza el mar Negro y abastece a Turquía, además de servir como ruta energética para otros países de la región.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró —según Interfax— que la ofensiva con drones no logró causar daños en las instalaciones. La autoridad militar rusa atribuyó el operativo a una estrategia de Ucrania para interrumpir el suministro energético a consumidores europeos. En su declaración, Moscú describió el ataque contra la estación Russkaya como un acto con la intención de cortar el tránsito de gas a través de TurkStream.

Tras el incidente, Interfax recogió declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien remarcó el carácter internacional de la infraestructura objetivo del ataque. Según Peskov, la estación compresora de Gai-Kodzor no solo abastece a Turquía sino que resulta clave para la seguridad energética de varios países. Peskov calificó las acciones del gobierno ucraniano como “absolutamente imprudentes” e hizo hincapié en el riesgo para la estabilidad regional debido a este tipo de ataques.

En las horas posteriores a la denuncia, el Ministerio de Defensa ruso reiteró la importancia de proteger aquellas infraestructuras consideradas vitales para el tránsito seguro de recursos energéticos. Insistió en que la neutralización efectiva del enjambre de drones evitó consecuencias mayores en el abastecimiento de gas. Interfax informó que el gasoducto TurkStream se mantuvo operativo tras el suceso, pues la estación Russkaya —según la versión oficial rusa— siguió bombeando gas sin alteraciones.

El gasoducto TurkStream representa una de las rutas clave para el envío de gas ruso hacia mercados como Turquía y varios países del sudeste europeo. Las tensiones en torno a los corredores energéticos han aumentado en el contexto del conflicto entre Moscú y Kiev, según Interfax. Las autoridades rusas han repetido en varias ocasiones que cualquier ataque a instalaciones energéticas con conexión internacional puede poner en riesgo a consumidores fuera de sus fronteras.

Por su parte, el gobierno ruso expresó mediante distintos canales oficiales —cuyos dichos recogió Interfax— que considera este tipo de acciones como una amenaza directa a la estabilidad en la provisión de energía hacia Europa. El ataque con drones a Russkaya, además de caracterizarse como operación de sabotaje fallida, se integra a una serie de incidentes recientes denunciados por Moscú donde instalaciones energéticas han estado expuestas a riesgos vinculados al conflicto actual.

No solo el gobierno ruso indicó que logró frenar cualquier afectación al gasoducto, sino que, conforme a los reportes oficiales destacados por el medio Interfax, la integridad física de la estación compresora Russkaya se mantuvo intacta tras el intento de ataque. De este modo, la administración federal rusa insistió en la relevancia de fortalecer la defensa activa de infraestructuras estratégicas y reiteró acusaciones contra Kiev por provocar acciones que, en su visión, ponen en peligro la seguridad energética de toda la región.