OpenAI planea integrar la generación de vídeo de Sora en ChatGPT

OpenAI se está planteando integrar la herramienta de generación de vídeo Sora en el 'chatbot' ChatGPT, un movimiento que permitiría llevar estas capacidades a más personas dado que Sora no está todavía disponible en todo el mundo.

ChatGPT ofrece a los usuarios un amplio abanico de funciones además de la búsqueda de información, ya que admite la carga de imágenes y documentos para trabajar a partir de ellos, un modo de voz para interactuar de manera más natural, así como explicaciones, respuestas rápidas y consejos sobre prácticamente cualquier tema.

Lo que no puede hacer actualmente es generar vídeos, una capacidad que OpenAI, la empresa que lo desarrolla, ofrece a través de Sora. Esta aplicación independiente usa la inteligencia artificial para crear vídeos de alta calidad, con paisajes sonoros de gran realismo y sincronización de diálogos y efectos de sonido.

Por ello, OpenAI se está planteando integrar Sora en ChatGPT, según han indicado fuentes conocedoras de este asunto a The Information. La compañía mantendría en funcionamiento la 'app' de Sora y su página web.

Este movimiento llevaría las capacidades de Sora a más usuarios, ya que actualmente la aplicación está disponible en 17 países, incluidos Japón, Estados Unidos, México, Corea y Taiwán.

