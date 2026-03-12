Nespresso obtiene la certificación de Comercio Justo para su café Colombia Organic

Nespresso refuerza su compromiso con las comunidades cafeteras al obtener la certificación de Comercio Justo (Fairtrade) para su variedad Colombia Organic, según informa en un comunicado.

En concreto, este café se suma a la variedad Indonesia Fairtrade, consolidando la oferta de productos con este sello para la gama profesional de la multinacional.

De esta forma, la marca extiende su apuesta por el comercio justo a todas sus líneas de producto, ofreciendo también la variedad Colombia Fairtrade para la gama Vertuo e Indonesia Fairtrade para Original, garantizando así que los consumidores en todos los segmentos tengan acceso a café de origen sostenible y certificado.

La certificación Fairtrade asegura que los productores reciben condiciones comerciales más justas, promoviendo el desarrollo social y económico de las comunidades locales. De esta manera, Nespresso responde a la creciente demanda de los consumidores por productos elaborados de manera ética y responsable.

Colombia Organic e Indonesia, disponibles en la gama de Nespresso Professional, representan así una apuesta firme por un modelo de café que combina "excelencia sensorial con impacto positivo" en origen.