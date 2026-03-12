Latam Airlines cierra 2025 con 371 aviones en activo y se posiciona entre las doce aerolíneas con mayor flota

Latam Airlines cerró 2025 con 371 aeronaves en activo, 26 más que un año antes, lo que supone que la compañía está entre las doce aerolíneas con una mayor flota a nivel mundial, según se desprende de una nota de prensa publicada este jueves.

La empresa ha asegurado que incorporará 41 nuevos aviones durante 2026 con vistas a elevar el total hasta los 410. Entre los mismos estarán aquellos fabricados por la brasileña Embraer, que se asignarán, precisamente, a Brasil para "aportar mayor flexibilidad operacional en ese mercado".

Ya en 2027, sumará 27 aeronaves adicionales, incluido su primer Airbus XLR, modelo que permitirá ampliar el alcance en rutas de media distancia.

Hacia el final de la década, Latam Airlines prevé hacerse con más de 130 nuevas aeronaves provenientes de distintos proveedores. Así, más del 50% de su flota, al menos 200 aviones, estará compuesta por modelos de última generación para 2030.

La aerolínea ha destacado que esto permitirá reducir entre un 20% y un 25% las emisiones de C02 y optimizar el uso de combustible en comparación con los modelos previos.

"Este crecimiento no solo responde a una mayor necesidad de conectividad tanto dentro de la región como con otros mercados internacionales, sino también a nuestra convicción de que el futuro de la aviación debe ser más eficiente y sostenible", ha afirmado el director de flota y proyectos de Latam Airlines, Sebastián Acuto.

"Cada nueva aeronave que estaremos incorporando contará con tecnología de última generación que nos permitirá reducir nuestras emisiones, permitiéndonos avanzar de manera concreta en nuestra hoja de ruta para las emisiones netas cero al 2050", ha añadido.