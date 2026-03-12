La ULE refuerza la cooperación académica, científica y cultural con Perú en el encuentro bilateral de rectores en Lima

Durante el reciente encuentro bilateral de autoridades universitarias celebrado en Lima, las discusiones giraron en torno a los desafíos relacionados con la fragmentación del sistema científico, la politización de la educación superior y la competencia global por talento, asuntos que impactan directamente en la autonomía universitaria y la capacidad de cooperación internacional. En este contexto, la Universidad de León (ULE) fortaleció su cooperación académica, científica y cultural con instituciones peruanas, según informó Europa Press en un comunicado difundido por la propia universidad.

La cita, que tuvo lugar los días 9 y 10 de marzo en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), reunió a los principales responsables de universidades de España y Perú. Tal como detalló Europa Press, la rectora de la ULE, Nuria González, sumó la voz de su institución a este espacio de diálogo internacional durante uno de los cinco paneles en los que se dividió el encuentro. En estos foros, los participantes abordaron asuntos relacionados con las relaciones interuniversitarias entre ambos países, el reconocimiento de titulaciones, programas de movilidad académica, modelos de cooperación en investigación, impacto de los escenarios sociopolíticos globales en la enseñanza superior y los nuevos retos derivados de la inteligencia artificial.

La organización de la reunión corrió a cargo de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE). Europa Press reportó que la presidenta de CRUE, Eva Alcón, enfatizó la importancia de consolidar los lazos entre ambos países, considerando que Perú ocupa un lugar destacado como socio en el ámbito iberoamericano. Alcón remarcó la obligación “estratégica” de las universidades de impulsar la movilidad, el diálogo y la colaboración internacionales.

Durante su intervención, Nuria González afirmó que la educación superior trasciende su dimensión puramente académica y representa un espacio estratégico de movilidad, ciencia compartida y construcción cultural, aspectos orientados a generar confianza y vínculos entre sociedades. González insistió en que las universidades deben actuar como agentes de diplomacia del conocimiento. Según consignó Europa Press, la rectora estableció la necesidad de que las instituciones formadoras desempeñen un “papel activo” en la creación de ciudadanía crítica y en la comprensión de los procesos destinados a “mejorar el mundo”. A su vez, expuso la existencia de factores clave que desafían la libertad académica y la autonomía universitaria, señalando cómo estos afectan la capacidad de establecer redes colaborativas globales.

Al finalizar el encuentro, las instituciones representadas en Lima firmaron una declaración conjunta que recoge compromisos específicos destinados a aumentar la colaboración académica y científica entre España y Perú. Europa Press detalló que este documento fue respaldado también por la rectora de la ULE, formalizando el interés mutuo en el reconocimiento de titulaciones, la movilidad entre estudiantes y docentes, y la cooperación en investigación e innovación.

La participación de la delegación de la Universidad de León, compuesta por Nuria González y el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez, se enmarca en el propósito de reforzar la internacionalización de esta institución. Europa Press hizo hincapié en cómo la universidad aspira a consolidar una formación integral orientada a la excelencia en investigación y al establecimiento de redes y proyectos conjuntos con universidades peruanas.

El encuentro de Lima ha sido descrito por sus organizadores, según reproducen los comunicados recogidos por Europa Press, como un espacio “estratégico” para analizar los retos comunes de la educación superior y avanzar en nuevas fórmulas de cooperación. En los debates, se abordó la necesidad de compartir perspectivas ante el vertiginoso avance tecnológico, las transformaciones del contexto mundial y las oportunidades derivadas del reconocimiento académico mutuo y la movilidad internacional.

Los acuerdos y compromisos surgidos de esta cita reafirman el papel de la educación superior como motor de confianza y cooperación internacional, apoyándose en las experiencias compartidas entre universidades de España y Perú. El rol asumido por la ULE y otras instituciones presentes evidencia la relevancia otorgada por ambos países al fortalecimiento de los vínculos interuniversitarios y a la consolidación de sus relaciones en escenarios caracterizados por constantes cambios globales.

El medio Europa Press resaltó que tanto la ULE como el conjunto de universidades involucradas en el encuentro promueven la integración y la colaboración académica avanzada con miras a adaptarse a los nuevos desafíos del sector educativo mundial, así como para ampliar el impacto sociocultural y científico a ambos lados del Atlántico, en el marco de un esfuerzo concertado por responder a las demandas formativas y de investigación de la sociedad actual.