La inflación de Brasil se modera en febrero al 3,81% interanual, pero repunta en términos mensuales al 0,7%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró febrero en el 3,81% interanual, por debajo del 4,44% registrado en el mismo mes del año anterior, según ha informado este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Sin embargo, los precios del segundo mes del año repuntaron un 0,7% respecto de los que se anotaron en enero, cuando avanzaron un 0,33%, esto es un 0,37% más. Así, la revalorización acumulada en lo que va de año fue del 1,03%.

Por epígrafes, la educación lideró las subidas de costes con un alza del 5,21%, seguido de los transportes (0,74%) y el sector de la salud y cuidados personales (0,59%), mientras que los artículos del hogar (0,13%), las telecomunicaciones (0,15%) y la ropa (0,16%) se encarecieron en menor medida.

El Banco Central de Brasil decidió mantener a finales de enero los tipos de interés en el 15% por quinta reunión consecutiva, si bien ha anticipado un primer recorte en su próxima cita sobre política monetaria, que se celebrará a mediados de marzo.

