Kany García celebra que la diversidad latina "está de moda": "Se hace justicia a nuestra lengua"

Kany García reconoció que hace años percibía cierta resistencia hacia la diversidad en la música latina, pero esa tendencia muestra signos de cambio. Según consignó Europa Press, la artista puertorriqueña destacó cómo actualmente figuras de la escena urbana, como Bad Bunny y Milo J, exploran y recuperan ritmos tradicionales como el merengue y la bachata, señalando un movimiento hacia la historia y el folclore musical. A partir de esta observación, García sostiene que la música de habla hispana se encuentra en un momento histórico, con una proyección global sin precedentes y una apertura por parte de públicos internacionales a expresiones artísticas en español.

Según informó Europa Press, la autora expresó que, en el contexto internacional, las producciones latinas se han convertido en una tendencia dominante. García afirmó que, aunque el mundo experimenta periodos de innumerables injusticias, el ámbito artístico refleja una reivindicación hacia los distintos lenguajes y culturas, lo que, en sus palabras, representa una forma de justicia para el idioma español. Durante una entrevista, la cantautora compartió su satisfacción al ser testigo de que creadores extranjeros muestran interés por cantar en español, situación que consideró impensable en otros momentos de su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Kany García enfrentó preguntas sobre si tenía intención de producir música en inglés, a lo que respondió de manera reiterada que se siente plenamente identificada con el castellano. Europa Press reportó que la artista insistió en que su conexión con el idioma constituye una parte fundamental de su identidad cultural y musical. García mencionó que hoy el panorama resulta distinto, ya que el español gana relevancia en distintos territorios y géneros, propiciando colaboraciones inesperadas y la apertura de nuevas audiencias.

La gira europea de García incluye una parada el 3 de julio en el Roig Arena de València, como parte de las más de 80 fechas anunciadas para este proyecto. El medio Europa Press detalló que estos espectáculos presentarán una escenografía innovadora en comparación con actuaciones anteriores. Según la compositora, su presencia repetida en escenarios valencianos le motiva a modificar la propuesta para quienes asisten a varios de sus conciertos, describiendo este reto como un privilegio y una exigencia creativa.

El repertorio de la gira recoge tanto éxitos reconocidos como composiciones incluidas en su décimo álbum de estudio, ofreciendo una mezcla destinada a satisfacer tanto a los seguidores más fieles como a quienes se incorporan tras la publicación de su trabajo más reciente. García reflexionó sobre el modo en que ha mantenido un estilo propio en un entorno donde, según sus palabras recogidas por Europa Press, dominan otros géneros. Subrayó la presencia de letras con rasgos machistas en algunos estilos y se describió a sí misma como un espacio de resistencia dentro del circuito artístico.

En sus declaraciones, García explicó que sus composiciones recurren a un lenguaje cotidiano, buscando canales de comunicación que trascienden una única forma de expresión. Para la cantautora, esta aproximación permite conectar con sus diferentes públicos, independientemente de los contextos sociales o culturales desde donde se aproximen a su música. En la misma entrevista, la artista celebró la disminución gradual de la resistencia ante la pluralidad en la música latina, fenómeno que atribuye en parte a la labor de figuras que se suman a la revitalización de géneros tradicionales, haciéndolos visibles para nuevas generaciones y audiencias internacionales.

Respecto a la relación con su público, García confesó que descubrir el impacto real de sus canciones solo sucede en encuentros directos. Europa Press informó que durante una experiencia reciente en Madrid, una mujer le agradeció por la influencia de su música en Venezuela, gesto que la artista calificó como un ejemplo de la capacidad de la música para dar voz y acompañar a diversas comunidades. García insistió en la importancia de estos momentos personales, que considera fundamentales para entender el alcance social de sus composiciones.

La artista hizo un llamado particular a quienes asistirán a su concierto en València, invitándolos a participar activamente en una experiencia que, según su mensaje, mezcla emociones y promueve la conexión a través de la música en vivo. García animó a los presentes a “reconectar y soltar el móvil”, sugiriendo que el poder sanador de la música puede sentirse plenamente solo fuera del entorno digital.

El programa de su gira europea comienza el 13 de junio con dos fechas en Milán y Zúrich, antes de trasladarse a España, donde prevé ofrecer más conciertos durante cuatro semanas, de acuerdo con Europa Press. En opinión de García, España representa para ella una segunda casa, valorando especialmente la acogida y la energía del público local. El medio subrayó el reconocimiento que ha recibido la cantante en los Latin Grammy, donde ha sido galardonada en varias ocasiones, consolidando su posición como una de las voces más influyentes de la música latina actual.