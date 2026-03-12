Tras regresar a la competición tras el accidente sufrido en Malasia el año pasado, José Antonio Rueda destaca el papel fundamental de su entorno cercano y de la escudería Estrella Galicia 0,0 en su proceso de recuperación y retorno a Moto2. El piloto sevillano subraya que, pese a conquistar un campeonato mundial en Moto3 con tan solo 20 años, mantiene su rutina diaria con normalidad y no ha experimentado grandes cambios en su vida personal tras alcanzar este logro. Según detalló el medio que recogió una entrevista facilitada este jueves por Estrella Galicia 0,0, Rueda expresó su agradecimiento por el apoyo constante de familiares, amigos y patrocinadores en cada etapa de su carrera.

En esta nueva etapa en Moto2, Rueda señala que enfrentó una pretemporada en la que le hubiese gustado contar con mayores oportunidades de entrenar para adaptarse mejor a las exigencias de la categoría. Según informó el medio, el piloto resalta que el salto desde Moto3 implica adaptarse a una moto de mayor peso, con mayor velocidad y requerimientos técnicos significativamente distintos, como la gestión de neumáticos y el control de diversos aspectos que no eran habituales para él en categorías previas.

El propio Rueda, en declaraciones recogidas por Estrella Galicia 0,0, destaca la dificultad de este proceso de ajuste y recalca que prefiere avanzar sin establecerse expectativas previas, priorizando el aprendizaje y la adaptación progresiva a Moto2. Tras no poder completar su primera carrera en la nueva categoría, el corredor andaluz insiste en la necesidad de avanzar de manera “paso a paso, pero que sean firmes, para hacerme un hueco en la categoría”. Explica que está enfocado en la adaptación y que “lo demás ya se irá viendo”, mostrando una postura de cautela y realismo frente al reto que supone este salto.

De acuerdo con las declaraciones entregadas a través de Estrella Galicia 0,0, el piloto recalca que la categoría Moto2 le obliga a concentrarse en muchos más detalles respecto a las menores. Rueda explica que debe estar atento a diferentes factores técnicos y físicos, y que este proceso de asimilación ha sido intenso desde el inicio de la pretemporada. Aunque expresa que le hubiera gustado contar con más sesiones de entrenamiento, reconoce la necesidad de continuar enfocándose plenamente en cada carrera para avanzar como piloto en este nuevo contexto competitivo.

El medio subraya que Rueda destaca la importancia de no perder de vista ni sus raíces ni el acompañamiento de su entorno, aspecto que define como esencial para mantener el equilibrio emocional. El piloto indica que, tras el título mundial, en su vida cotidiana continúa realizando las mismas actividades y rodeado por las mismas personas, enfatizando que donde vive no ha apreciado ningún cambio significativo y mantiene una vida similar a la del resto de sus vecinos.

En el plano deportivo, el campeón del mundo hace balance de los sacrificios realizados y del papel que ha desempeñado Estrella Galicia 0,0 a lo largo de su carrera. El piloto subraya el valor de la colaboración con la escudería, calificando el camino recorrido junto a ellos como positivo y reconociendo la relevancia del apoyo brindado durante su trayecto desde las categorías inferiores hasta el campeonato mundial. Rueda señala que todo lo aprendido en años anteriores ha resultado fundamental para su formación tanto como piloto como en el plano personal, y agradece la confianza depositada en él por parte de los patrocinadores.

Para Rueda, el campeonato logrado en Moto3 representa una motivación añadida en este proceso de adaptación a Moto2, aunque recalca que su enfoque permanece en progresar con calma hasta lograr consolidarse en la nueva categoría. Según publicó Estrella Galicia 0,0, el piloto insiste en que el respaldo de su entorno y de la escudería será determinante para enfrentar los desafíos venideros y continuar creciendo en el mundo del motociclismo profesional.