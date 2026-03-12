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FundéuRAE: “incomodidad” o “malestar”, mejor que “disconfort”

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Madrid, 12 mar (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que voces como “incomodidad”, “molestia” o “malestar” son preferibles a “disconfort”.

En las noticias, no obstante, a veces se leen frases como “Pueden tener un resultado no buscado, ya sea una alergia en la piel o un disconfort digestivo”, “Con temperaturas debajo de los 15 grados comienza la sensación de disconfort térmico” o “Está seguro de que el disconfort impulsa las buenas ideas”.

Frente a “confort”, que es un sustantivo asentado con el sentido de ‘bienestar o comodidad’ (aunque sustituible por estos mismos términos), no se aconseja el empleo de “disconfort” como equivalente de “incomodidad”, “molestia” o “malestar”, según el contexto, uso que viene motivado por la forma inglesa “discomfort”, con “m”, de acuerdo con el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por tanto, en los ejemplos habría sido mejor escribir “Pueden tener un resultado no buscado, ya sea una alergia en la piel o un malestar digestivo”, “Con temperaturas debajo de los 15 grados comienza la sensación de malestar térmico” y “Está seguro de que la incomodidad impulsa las buenas ideas”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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