Fernando Alonso: "Para mí, todo lo que no sea ganar es doloroso"

Al comparar la cantidad de vueltas completadas por Aston Martin respecto a sus rivales, Fernando Alonso subrayó la importancia que cada sesión tiene actualmente para el equipo. Según publicó Europa Press, el piloto asturiano explicó que sus competidores han logrado completar aproximadamente 1.000 vueltas desde los ensayos en Barcelona, mientras que Aston Martin ha conseguido alrededor de 100, lo que los coloca entre nueve y diez veces por detrás en preparación. Esta diferencia en los kilómetros de rodaje, de acuerdo con Alonso, muestra la complejidad del presente proyecto y la urgencia de aprovechar todas las oportunidades posibles para sumar experiencia en pista. Bajo ese contexto, Alonso planteó que la principal expectativa para próximas carreras, como el Gran Premio de China, radica en poder desarrollar entrenamientos y clasificaciones sin contratiempos, acumulando kilómetros y, en lo posible, completando la carrera.

Sobre la situación que atraviesa Aston Martin en el campeonato, Alonso detalló en rueda de prensa oficial, citado por Europa Press, que "cuando somos capaces de dar vueltas sin ningún problema, esas vueltas son muy importantes". Añadió que cada sesión normal resulta fundamental debido a la distancia que los separa de los equipos punteros. Luego de la doble retirada sufrida en la apertura de temporada en Australia, Alonso afirmó que su objetivo inmediato es finalizar sesiones de entrenamiento libres y clasificaciones de la manera más regular posible. Según el piloto, "si nos lo permiten", completar un fin de semana entero sin incidentes ya sería un avance relevante dadas las circunstancias actuales.

Alonso también compartió cómo percibe mentalmente el hecho de competir sin opciones reales de victoria. Según reportó Europa Press, el piloto resaltó que "no es lo ideal. Todos queremos ganar. Este año somos 22 pilotos. Uno ganará y los otros 21 estarán en un estado mental difícil y duro". Expresó que para él resulta indiferente ocupar la tercera, quinta o decimoséptima posición, ya que su trayectoria incluye etapas con coches competitivos y más de 100 podios en la Fórmula 1. En sus palabras: "Ahora, todo lo que no sea ganar, para mí es doloroso". La experiencia acumulada a lo largo de su carrera permite a Alonso enfrentar esta nueva etapa de desafíos técnicos desde otra perspectiva, aunque advierte que la falta de mejoras inmediatas sigue siendo un factor frustrante para un doble campeón del mundo.

El piloto de Aston Martin evocó su periodo junto a Honda en 2015 como referencia para entender la evolución de los grandes proyectos en la Fórmula 1. Según relató Alonso y recogió Europa Press, en ese momento existió una percepción pública negativa sobre sus críticas hacia el proyecto y la unidad de potencia, que ahora parece haberse revertido: "Algunas de las cosas que la gente pensaba de mí hace 10 años, cuando tuvimos esa situación, ahora quizá hayan cambiado de opinión y piensen que yo tenía razón, que el proyecto, la unidad de potencia, no estaba lo suficientemente maduro cuando empezamos". Según su testimonio, no estaba satisfecho con la situación entonces y la percepción de su postura dentro y fuera del equipo ha variado con el tiempo, en función de los resultados.

En cuanto a la posibilidad de revertir la situación este año, Alonso reconoció que no existe una solución a corto plazo para los problemas detectados en Aston Martin. "Todavía tenemos demasiados problemas y demasiadas incógnitas que surgen día tras día de la nada, así que parece que aún no tenemos los problemas bajo control", puntualizó, según consignó Europa Press. Sin embargo, destacó la capacidad y experiencia de los profesionales del equipo como un aspecto que puede favorecer una progresión en el corto y medio plazo. El piloto español manifestó la esperanza de alcanzar un fin de semana de competición normal en el lapso de un par de Grandes Premios, aunque aclaró que para aspirar a resultados competitivos significativos será necesario resolver múltiples cuestiones, como la fiabilidad y el déficit de potencia frente a sus rivales.

Alonso también abordó el contexto del Gran Premio de China, escenario que ha experimentado transformaciones desde su debut en 2004. El medio Europa Press divulgó el testimonio del piloto, quien recordó que en los primeros años el autódromo presentaba gradas repletas y una recepción entusiasta por parte de la afición local. En la actualidad, según su criterio, el perfil del público ha cambiado y si bien la emoción persiste, el ambiente revela matices distintos en la relación de los aficionados con la Fórmula 1.

Finalmente, Alonso reiteró, según registró Europa Press, que el inicio de temporada para Aston Martin ha sido "accidentado" y que espera que esta fase no se extienda excesivamente. El piloto reconoció que el objetivo principal consiste en completar carreras y avanzar paso a paso, a la espera de que las tareas de desarrollo y ajuste permitan al equipo recortar diferencias en rendimiento en relación con las escuderías dominantes del campeonato.