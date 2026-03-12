Experto asegura que la integración de la IA en rehabilitación supone "un cambio conceptual en el abordaje del dolor"

La aplicación de bioterapias avanzadas como el plasma rico en plaquetas y las células madre en el tratamiento del dolor persistente constituye una de las principales líneas de innovación presentadas durante las V Jornadas Nacionales de Rehabilitación LYCEDOR, celebradas en Valencia. En ese contexto, especialistas argumentaron que estos procedimientos han abierto la puerta a estrategias más personalizadas y menos invasivas, donde los nuevos medicamentos de terapia celular buscan no solo mitigar el dolor, sino demostrar capacidad regenerativa de tejidos mediante pruebas de imagen. Estas soluciones, de acuerdo con el director médico del Instituto de Terapia Regenerativa Tisular en el Centro Médico Teknon de Barcelona, el doctor Robert Soler, están “enfocadas a la regeneración estructural del tejido”, lo cual marca la distinción respecto a tratamientos convencionales, según consignó el medio Europa Press.

La influencia de la Inteligencia Artificial (IA) y de las terapias personalizadas en la gestión del dolor persistente fue uno de los ejes centrales tratados en la reunión, que congregó a más de 200 profesionales del ámbito sanitario. Tal como publicó Europa Press, el presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor (SEMDOR), Luis Miguel Torres, destacó que la incorporación de la IA y de la biología regenerativa en el campo de la rehabilitación sanitaria supone un cambio conceptual en el abordaje tradicional del dolor. Según Torres, la práctica clínica actual dispone de herramientas que permiten personalizar el tratamiento, optimizar la asignación de recursos y mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes afectados, acciones siempre avaladas por la evidencia científica y el criterio médico.

En el evento, el jefe de Rehabilitación en el Área de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco, Xoán Miguéns, señaló que la IA actualmente constituye un apoyo fundamental para el trabajo médico, facilitando la integración de la experiencia del profesional con el conocimiento científico actualizado, en beneficio de una mejor toma de decisiones clínicas. Según mencionó Europa Press, Miguéns aclaró que la IA no reemplaza al médico, sino que complementa su labor, permitiendo análisis de datos complejos y incrementando la eficiencia en tareas clínicas, científicas y de formación.

Durante las sesiones, los ponentes enfatizaron que el progresivo envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas sitúan al dolor persistente como uno de los principales retos para la sanidad española. Europa Press reportó que Mónica Jordá, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia y coordinadora del encuentro, remarcó el impacto de la longevidad y el dolor musculoesquelético crónico en la sociedad actual. Para afrontar esa realidad, Jordá subrayó la importancia de crear programas de rehabilitación individualizados, ajustados a la fragilidad y las comorbilidades de los pacientes mayores, focalizándose en intervenciones como el ejercicio físico estructurado y adaptado, técnica considerada una de las más eficaces para atenuar el dolor y fortalecer la calidad de vida en la tercera edad.

La reunión abarcó, además, una actualización en el área de la rehabilitación intervencionista. Las terapias biológicas, incluidas en la discusión, estuvieron representadas por procedimientos como el plasma rico en plaquetas perineural, células CD34+ y células mesenquimales cultivadas, que según los expertos, alimentan un cambio progresivo en el paradigma de tratamiento hacia soluciones más personalizadas.

El medio Europa Press detalló que el foro sirvió también para reflexionar sobre la importancia de implementar la IA dentro de un marco ético, alineado con el juicio clínico. Los desafíos principales para la integración de esta tecnología incluyen la protección de los datos personales de los pacientes, la transparencia de los algoritmos utilizados y la necesidad de garantía de una supervisión constante por parte de los profesionales de la salud.

La multidisciplinaridad fue otro aspecto subrayado durante el encuentro. Según lo consignado por Europa Press, la integración de especialistas de áreas como rehabilitación, neurología, ginecología, neurofisiología y radiología permite entender el dolor como un fenómeno complejo, que exige respuestas colaborativas. Bajo ese enfoque, el compromiso de la industria también quedó de manifiesto. Laura Ríos, directora de la Unidad de Primary Care de Viatris España, afirmó que los profesionales en Medicina Física y Rehabilitación juegan un papel clave en la identificación y abordaje temprano del dolor crónico y ratificó la dedicación de la compañía para dotar de herramientas a los sanitarios, con el objetivo de facilitar la coordinación asistencial y optimizar los resultados en salud.

El encuentro, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, alcanzó su relevancia gracias al apoyo sostenido de la organización Viatris, al nivel científico de los participantes y al compromiso de los asistentes, según resumió la coordinadora Mónica Jordá. Los avances debatidos en inteligencia artificial, terapias biológicas y ejercicio terapéutico muestran una transformación profunda en el tratamiento del dolor crónico, orientando la atención médica a la personalización y eficiencia sustentadas en la evidencia científica y en el trabajo conjunto de las diferentes disciplinas sanitarias.