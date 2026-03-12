El Ejército de Israel anuncia la muerte de cuatro "terroristas" en dos operaciones en la Franja de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado la muerte de cuatro "terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en dos operaciones, a pesar del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que llevó aparejado un alto el fuego en el enclave palestino.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado con precisión a dos terroristas de la organización terrorista Hamás, quienes planeaban un complot terrorista en el futuro inmediato y representaban una amenaza real para las fuerzas de las FDI que operaban en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas", ha anunciado un portavoz militar.

Tras ello, según el Ejército israelí, una de sus brigadas que trabajaba en "la operación para limpiar la zona de Rafá de infraestructura terrorista subterránea y terroristas", sus soldados "han localizado a dos terroristas adicionales en un recinto subterráneo, quienes han sido eliminados".

"Además, las fuerzas localizaron un alijo de numerosas armas en el recinto, destinadas a ser utilizadas por los terroristas contra las FDI", ha apostillado el portavoz.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han indicado este mismo miércoles que 650 personas han muerto y 1.732 han resultado heridas en ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025, periodo en el que además se han recuperado 756 cadáveres en zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes.

El Ministerio de Defensa gazatí ha manifestado en un comunicado publicado en redes sociales que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha causado 72.135 muertos y 171.830 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.