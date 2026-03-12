Dos detenidos por cobrar entre 300 y 700 euros por empadronamientos ficticios en Tudela

Las pesquisas policiales revelaron que uno de los detenidos por fraude de empadronamientos en Tudela ya había afrontado problemas legales en el pasado por actividades similares. En un caso anterior, y según detalló la Policía Nacional mediante su nota de prensa recogida por diversos medios, este individuo había sido arrestado en 2025 tras la denuncia de un ciudadano extranjero a quien le prometió una alta en la Seguridad Social a través de la supuesta venta de un precontrato de trabajo, por la que cobró 3.000 euros, aunque el trámite nunca se formalizó. La vinculación de antecedentes refuerza la línea de investigación que llevaron a cabo las autoridades locales sobre las tácticas recurrentes de este sospechoso en delitos relacionados con la documentación y los trámites administrativos.

Según informó la Policía Nacional de Tudela, la operación contra el fraude en empadronamientos derivó en la detención de dos personas acusadas de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La Brigada Local de Extranjería y Fronteras inició la investigación tras ser alertada por la Policía Local sobre irregularidades en dos viviendas localizadas en la Avenida de Zaragoza, donde se detectó un aumento inusual en las solicitudes de empadronamiento y dificultades para verificar la residencia real de los inscritos.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por los agentes, una de las viviendas acumuló quince solicitudes de empadronamiento, mientras que la segunda registró cincuenta y seis peticiones, con hasta veintidós intentos en un solo año, según consignó el comunicado policial. Ante estas cifras, los investigadores profundizaron en el análisis de los casos y lograron identificar a los implicados en la captación y tramitación de los empadronamientos considerados fraudulentos.

El medio recogió también el testimonio de diversas víctimas que revelaron el funcionamiento del fraude. Los implicados cobraban entre 300 y 700 euros bajo la promesa de alquilar una habitación y tramitar el empadronamiento correspondiente. Sin embargo, los afectados relataron que, en ocasiones, los detenidos incumplían el compromiso de oficializar el trámite ante el Ayuntamiento, y que existía un desfase entre las personas empadronadas en las viviendas y los residentes efectivos.

La Policía Nacional advirtió que este tipo de prácticas puede derivar en consecuencias administrativas y legales, ya que el empadronamiento, como procedimiento oficial, acredita la residencia en un municipio y suele ser requisito para acceder a ciertos servicios públicos o acreditar periodos de estancia en el país en trámites administrativos. Según publicó la Policía Nacional, la manipulación o falsificación de estos procesos favorece la inmigración irregular y repercute tanto en el correcto uso de los servicios públicos como en la asistencia a los ciudadanos extranjeros en situación precaria.

Según explicó el comunicado oficial, la operación está inscrita dentro de las acciones continuas de control para combatir el fraude documental. Las autoridades indicaron que este tipo de delitos suelen afectar especialmente a personas que se encuentran en situación irregular en España, quienes, debido a su vulnerabilidad, se convierten en blanco de redes o individuos que obtienen un beneficio económico aprovechando su necesidad de regularización o acceso a derechos básicos.

El proceso investigativo continúa abierto, y la Policía Nacional no descarta la implicación de más individuos en la red de empadronamientos ficticios. El objetivo de las pesquisas es esclarecer completamente el alcance de la actividad delictiva y determinar la posible existencia de más víctimas que habían accedido a los servicios fraudulentos ofrecidos por los dos detenidos.

Tanto la Policía Nacional como la Policía Local de Tudela mantienen una estrategia coordinada para prevenir y sancionar los fraudes vinculados al empadronamiento y a otros procedimientos administrativos. Según detalló la nota policial, este esfuerzo busca evitar que ciudadanos en situación irregular sean objeto de explotación, engaño o tráfico de documentos falsos por parte de quienes prometen una regularización que muchas veces no llega a materializarse.

El informe oficial también destacó que actividades como la venta de contratos de trabajo o la simulación de altos en la Seguridad Social, junto al fraude en empadronamientos, forman parte de mecanismos utilizados para consolidar la estancia de personas extranjeras en el país mediante vías irregulares, dificultando la labor de control y supervisión por parte de las administraciones públicas. Según reportó la Policía Nacional, la acción contra este tipo de delitos pretende salvaguardar tanto el correcto funcionamiento institucional como los derechos de quienes podrían verse perjudicados por este tipo de prácticas.

El seguimiento de estos hechos y la recopilación de testimonios resultaron determinantes para que la investigación avanzara hasta el arresto de los presuntos implicados. Según portavoces de la Policía Nacional, la recopilación de denuncias y la colaboración de los perjudicados resultaron imprescindibles para desactivar los mecanismos de estafa y falsedad documental en este caso. Las autoridades instan a las personas afectadas o que conozcan situaciones similares a acudir a los canales oficiales para denunciar estas prácticas y contribuir a su erradicación.