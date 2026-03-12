Antonio Banderas, rotundo, se posiciona en el enfrentamiento con las influencers

En la recta final de Festival de Málaga que el próximo fin de semana llegará a su fin, Antonio Banderas no ha querido faltar en esta 29º edición en la que el cine español ha vuelto a brillar. En esta ocasión el artista ha vuelto a su tierra de nuevo para hacer entrega de la Biznaga de Honor a Gastón Duprat y Mariano Cohn donde lo veíamos muy bien acompañado por su pareja y mejor apoyo, Nicole Kimpel.

Recibiendo una vez más el cariño del público, Antonio posaba para los medios en la alfombra roja del festival reconociendo que para él volver a su tierra siempre es una buena noticia: "Claro, siempre. Yo siempre estoy en Málaga". En cuanto a los premiados de la noche, el malagueño también tenía unas bonitas palabras para ellos con los que ya ha trabajado en el pasado y con los que podría volver a hacerlo: "Gastón Duprat, Mariano, y André Duprat, son maravillosos. Tuve la suerte de rodar con ellos, 'Competencia' que se va a enseñar esta noche, y a lo mejor hacemos alguna cosa".

A pesar de la discrección que le caracteriza, Antonio no quiso dejar pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la gran polémica que se ha creado por el papel de las influencers en los premios de la industria del cine y la interpretación. "Hay una cierta razón en eso. Tendrían que venir los profesionales que hacemos esto, los que nos la jugamos frente a las cámaras y detrás de las cámaras los técnicos, en fin. Estoy de acuerdo con eso" comentaba Banderas ante las cámaras dejando muy clara su opinión al respecto y posicionándose una vez más con la profesión. Además, sentenciaba: "Está muy bien los influencers, está muy bien, pero cada uno en su espacio".