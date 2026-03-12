Aless Gibaja responde implacable a Mar Flores tras su último dardo a Alejandra Rubio

Las declaraciones sobre la legitimidad de Alejandra Rubio como autora literaria se intensificaron después de que Laura Matamoros manifestara no considerarla escritora, adhiriéndose así a los comentarios hechos por Mar Flores. En este contexto, surgió la respuesta de Aless Gibaja, quien se manifestó a favor de la capacidad creativa y la pasión por las letras de Rubio, cuya primera novela está próxima a salir al mercado.

Según reportó el medio, la controversia en torno al debut literario de Alejandra Rubio se desencadenó tras palabras de Mar Flores durante una aparición pública reciente. Flores reconoció que aún no había leído el libro “Si decido arriesgarme”, primer trabajo literario de la hija de Terelu Campos y novia de su hijo Carlo Costanzia. En ese encuentro, Flores expresó: “Una persona por escribir un libro no es escritora”, aclarando luego que no hacía alusión directa a ningún individuo. Estas afirmaciones, difundidas por los medios, fueron interpretadas por muchos como una alusión a Rubio y alimentaron el debate en redes y tertulias televisivas.

De acuerdo con la información publicada, la polémica fue acrecentada poco después por Laura Matamoros. Ella coincidió con su tía en que escribir un único libro no convierte a nadie en “escritora”, a pesar de que Alejandra Rubio está a punto de estrenar novela. Estas opiniones dividieron a los comentaristas y a seguidores, quienes debatieron sobre el proceso de reconocimiento en el ámbito literario y los requisitos que, según algunos sectores, distinguen a un autor consolidado de quien publica por primera vez.

Frente a esta situación, Aless Gibaja salió en defensa de su amiga Alejandra Rubio. El medio consignó sus declaraciones, en las que remarcó la dedicación literaria de Rubio desde la infancia y su marcada afición por la lectura. Gibaja sostuvo: “El libro va a ser increíble. Escribía desde que era pequeña, ama escribir. Es una comelibros, o sea, tiene una estantería llena a explotar, no le caben más libros. Por supuesto, para mí Alejandra es escritora porque aparte tiene tanto conocimiento, tanta imaginación, que yo creo que sí, para mí sí es escritora”.

El mismo medio precisó que Gibaja también argumentó que el hecho de publicar un libro ya implica haber cruzado una barrera significativa en el mundo de la literatura. “Bueno, es escritora porque ha escrito un libro y va a publicar un libro. Yo sé cositas, pero todavía no lo he leído porque ella guarda todo, es todo sorpresa. Pero ya lo he pre-comprado. Sus amigos de verdad lo pre-compramos. No lo queremos regalado”, expresó el amigo de Rubio. Además, adelantó que el público quedará impresionado con la obra, enfatizando su entusiasmo y la expectativa generada en el círculo cercano de la autora: “Va a impresionar mucho, ya lo veréis”.

El debate sobre qué define a una persona como escritora y si basta con publicar un primer libro se mantuvo vivo debido a la intervención de varios miembros del entorno mediático y familiar de Rubio. Mientras que algunos interpretaron las palabras de Mar Flores y Laura Matamoros como un cuestionamiento hacia los nuevos autores, otros como Gibaja destacaron la constancia, el amor por la literatura y la preparación previa como argumentos en favor de la nueva escritora.

El medio abordó la relación de Alejandra Rubio con la literatura, resaltando testimonios de su entorno que mencionan su dedicación a la lectura y la escritura desde edades tempranas. Según Gibaja, la nueva novela permanecerá en reserva hasta su lanzamiento, generando expectativas tanto en seguidores como en quienes han pre-comprado el libro, incluyendo amigos cercanos. La joven, según detallan desde su círculo, guarda con secretismo los detalles de su obra para preservar la sorpresa hasta el momento de su presentación oficial.

La situación actual ubica a Alejandra Rubio en el centro de atención mediática no solo por su incursión como autora, sino también debido a las opiniones enfrentadas de figuras públicas cercanas a ella y a su pareja. Mientras algunos integrantes de su entorno familiar y mediático rechazan otorgarle la categoría de escritora por haber escrito solo una novela, otros refuerzan su posicionamiento como tal basados en su trayectoria personal de dedicación a la lectura y la escritura, así como en la inminente publicación de su obra.